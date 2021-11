Il settore degli eSports continua ad assumere un’importanza strategica non solo per l’industria del gaming, ma anche per l’automotive. A dimostrarlo è la nuova partnership siglata tra Mercedes e Mkers, la più importante azienda eSport italiana nata nel 2017 grazie anche agli investimenti di Daniele De Rossi e Alessandro Florenzi.

La collaborazione si concretizza di una gaming house nel centro di Roma, ossia una struttura di allenamento e media center per i professionisti del team Mkers.

Il “ritiro” dei professionisti

In pratica, un po’ come gli ex romanisti De Rossi e Florenzi, i Pro Players utilizzeranno la “palestra” come sede dei propri “ritiri” in vista di gare e competizioni ufficiali.

Il legame tra Mercedes e Mkers durerà 18 mesi, nel corso dei quali la Casa di Stoccarda farà emergere la professionalità e la storia dietro ai giovani talenti durante le loro sessioni di allenamento. L’accordo prevede anche la presenza ad eventi speciali, l’organizzazione di tornei cross game e una comunicazione dedicata sui social network.

Il partner scelto non è casuale. Mkers, infatti, è una realtà costituita da 43 giocatori professionisti provenienti da 8 nazionalità differenti e specializzati in 12 titoli come FIFA, Pro Evolution Soccer, Assetto Corsa, Rainbow Six Siege e tanti altri. Dal 2017, l’azienda di eSport ha conquistato un campionato europeo, la Coppa del Mondo virtuale 2021 di FIFA 21 e un mondiale di MotoGP.

Un matrimonio virtuale

Con questo accordo, Mercedes entra ancora di più nel mondo degli eSports. Ricordiamo che la Casa tedesca è nel settore dal 2017 grazie alla collaborazione con ESL, una delle principali società di sport virtuali in tutto il globo. Nel 2019 è stato il primo brand automobilistico ad investire in una squadra di eSport e negli ultimi anni ha creato il Mercedes-AMG Petronas Esports Team.

Quali altri marchi ci credono? Su tutti, Ferrari e Lamborghini. Il Cavallino Rampante è sbarcato sul videogame Assetto Corsa, mentre nel 2020 il Toro ha lanciato il campionato virtuale The Real Race.