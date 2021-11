Il 15 novembre torna l'obbligo delle gomme invernali o catene a bordo e con l’arrivo della stagione fredda - a prescindere dalle ordinanze - è più sicuro viaggiare con l'equipaggiamento adatto per una tenuta di strada ottimale anche con basse temperature e fondi a scarsa aderenza.

È vero per le auto "comuni" così come per quelle di lusso. Ecco quindi che Bentley propone come optional degli inediti pacchetti di ruote invernali da 21” per la propria gamma.

Disponibile per l'intera gamma

La Casa inglese prevede quattro kit rispettivamente dedicati uno ai modelli Continental GT, GT Convertible e Flying Spur, un altro alla Continental GT Speed e due alla Bentayga, che includono pneumatici invernali sviluppati per garantire la massima sicurezza al volante nel periodo freddo.

Nel pacchetto opzionale dedicato alla Continental Gt e la GT Convertible sono compresi degli inediti cerchi in lega a 10 razze da 21" verniciati in tonalità grigio scuro, caratterizzati da una finitura lucida.

Una soluzione, quella dei pacchetti ruote, che secondo l'azienda rappresenta la maniera più semplice per sostituire gli pneumatici estivi con quelli invernali e aiuta a contenere l'usura degli stessi dal momento che lavorano nella loro ideale finestra di utilizzo.

Per viaggiare al sicuro in inverno

Gli pneumatici invernali che equipaggeranno i modelli Bentley, realizzati in collaborazione con Pirelli, sono stati progettati per fornire un'esperienza di guida paragonabile a quella riscontrabile dal conducente in condizioni ottimali di temperatura e asfalto.

Le gomme termiche, oltre ad essere molto più efficaci rispetto a quelle estive con temperature inferiori a 7 gradi, presentano una serie di tecnologie costruttive che permettono di massimizzare la trazione e le prestazioni in caso di asfalto freddo, neve e ghiaccio.

Tra queste rientra il disegno del battistrada caratterizzato da numerose scanalature utili a deviare l’acqua e a non far slittare l’auto su manti stradali innevati o ghiacciati. A ciò contribuisce anche la mescola più morbida degli pneumatici invernali grazie al maggiore uso di silice che consente alle gomme di rimanere più elastiche quando le temperature si fanno più fredde.