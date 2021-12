Il produttore britannico di auto corsaiole Radical Sportscar ha rilasciato nuovi e importanti aggiornamenti per le sue due best-seller, la SR3 XX e la SR10, in occasione del model year 2022.

L'elenco degli aggiornamenti copre sia le performance per correre più forte in pista, sia l'aspetto della sicurezza per ridurre al minimo i rischi durante le corse in circuito.

Più aderenza e più protezione

Per la prima volta e su entrambi i modelli SR3 XX e SR10, Radical offre un telaio di sicurezza per l'abitacolo, ormai diventato popolare anche nelle categorie a ruote scoperte di punta come la Formula 1, la Formula 2 e la Formula 3. La gabbia è stata progettata in conformità con le specifiche FIA.

Passando al lato performance, Radical ha modificato le sospensioni e aggiunto spessori di campanatura per accelerare i tempi di configurazione degli angoli. Questi aggiornamenti consentono una personalizzazione da circuito molto rapida, con una facile regolazione dell'altezza di marcia, delle molle e del turn-in.

Per garantire più longevità alla meccanica, la Casa inglese ha optato per dei montanti in alluminio fuso con billetta che irrobustiscono la vettura. Si aggiungono anche un piantone dello sterzo rialzato per una migliore ergonomia e visibilità, un servosterzo optional e un sedile del pilota più grande se si opta per la configurazione a guida centrale.

La SR10 va oltre

La SR10 poi ottiene aggiornamenti esclusivi per il MY 2022, con freni maggiorati e mescola di dischi e pastiglie modificata, permettendo alla sportiva a ruote scoperte si fermarsi più in fretta e di garantire le prestazioni frenanti più a lungo.

Il motore Ford EcoBoost 2.3L sviluppato da Radical Performance Engine è stato rimappato, per una velocità massima limitata elettronicamente di 290 km/h. Lo sprint da 0 a 100 km/h richiede appena 2,4 secondi.

Le versioni aggiornate delle Radical Sportscar sono già disponibili per gli ordini, con le consegne che dovrebbero iniziare entro i primi tre mesi del 2022.