Sono sempre moltissime le offerte di Ford, che anche per tutto gennaio 2022 propone più di una soluzione su gran parte dei modelli della propria gamma.

Le Ford Puma con motorizzazione ibrida, ad esempio, sono disponibili con vari tipi di finanziamento: uno dei meno onerosi riguarda la Puma Titanium 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV con cambio meccanico, che si caratterizza per l’assenza di anticipo.

Nel dettaglio, a fronte di un listino fissato in 25.750 euro, escluse IPT e PFU, si può scendere fino a 21.600 euro con il finanziamento IdeaFord. Si pagano soltanto le rate mensili, che sono 36 da 320,67 euro (TAN 4,45%, TAEG 5,65%), e comprendono due assicurazioni non obbligatorie: Guida Protetta e New 4 Life.

Al termine c’è la maxi rata, che ammonta a 13.390,01 euro, per un massimo di 30.000 km e 0,20 euro al chilometro in caso di esubero, con le consuete possibilità di sostituzione, restituzione o riscatto.

Vantaggi

Un’offerta interamente promossa da Ford e dalle Concessionarie, con anticipo zero e che include nelle rate mensili alcuni servizi assicurativi. Non è previsto l’obbligo di permuta o rottamazione, e ci sono tante offerte anche su altri modelli -per questo allestimento di Puma, nello specifico, c'è anche per la versione con cambio automatico.

Svantaggi

Sono da prendere in considerazione i costi in più: gli accessori sulle auto eventualmente proposte e gli oneri finanziari, tra i quali i 4 euro al mese da aggiungere all’importo delle rate.

In sintesi