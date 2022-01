Una forma moderna di acquisto di un’auto nuova è senz’altro il noleggio a lungo termine: in casa Peugeot si chiama Free2Move Lease, e su una 2008 a gasolio permette fino a fine gennaio di includere molti dei costi di gestione ordinaria dell’auto in un’unica rata da 259 euro. Vediamo a quali condizioni.

Senza obbligo di permuta o rottamazione, si può procedere al noleggio di una Peugeot 2008 BlueHDi S&S Allure Pack versando un primo canone di 7.321 euro; per i successivi tre anni si versano 35 rate mensili da 259 euro, per un totale di 45.000 km, ossia una media di 15.000 km l’anno.

Gli importi dell’offerta sono calcolati sulla provincia di Milano, e l’offerta stessa potrebbe essere soggetta a limitazioni territoriali, soprattutto in funzione dei numerosi servizi inclusi nella rata.

Nei 259 euro, infatti, sono comprese la manutenzione ordinaria e straordinaria, l’assistenza stradale h24, l’auto sostitutiva in caso di guasto e la polizza incendio e furto. In più, due costi obbligatori di norma inclusi in leasing e noleggi: assicurazione RCA e tassa di proprietà -vale a dire il bollo annuale.

Vantaggi

L’offerta che Peugeot propone per la 2008 rappresenta quello che, forse, sarà il modo più comune di acquistare le auto nel prossimo futuro: una rata tutto compreso, con restituzione finale, magari passando ad un’altra vettura nuova mantenendo la rata simile.

I servizi inclusi sono tutti quel che servono, e non c’è neppure la preoccupazione di limitazioni a lungo termine sulla circolazione delle vetture diesel.

Svantaggi

Il primo canone di 7.321 euro è piuttosto consistente, in assenza di una vettura da dare in permuta: si immagina il passaggio da una rateazione all’altra, secondo la procedura che abbiamo appena citato. In ogni caso, l’esempio non dà indicazioni sul valore futuro dell'auto dopo 45.000 km.

In sintesi