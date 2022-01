Dal 1989 c'è un appuntamento invernale che ormai è una vera e propria tradizione per gli appassionati di auto storiche e di regolarità: la Winter Marathon, che quest'anno ha ospitato la sua 37esima edizione da giovedì 20 a domenica 23 gennaio con Eberhard & Co. come sponsor principale.

Ed è un'italiana a vincere la maratona, una Fiat 508 C del 1937, guidata dall'equipaggio Edoardo Bellini - Roberto Tiberti. Non è una prima volta però: la stessa auto guidata dallo stesso team riuscì a strappare la vittoria anche nella scorsa edizione.

Tradizione in strada

La Winter Marathon è partita giovedì 20 gennaio dalle Dolomiti, più precisamente da Madonna di Campiglio (Trentino-Alto Adige), e si è estesa per oltre 500 km. Il risultato è 16 ore di guida, 65 prove cronometrate e 6 prove di media.

La gara di regolarità si è divisa in due tappe con 15 passi dolomitici nel tragitto: la prima in notturna la sera stessa della partenza, lungo la Val di Sole e il Passo del Tonale, mentre nella giornata di venerdì si tiene la giornaliera verso la Mendola e il passo Nigra.

Il sabato è stato dedicato al Trofeo sul Lago Ghiacciato di madonna di Campiglio, dove una sfida a eliminazione ha premiato i primi 32 equipaggi classificati nei due giorni precedenti.

Quattro Fiat a dominare

Per il secondo anno di fila è la Fiat 508 C Numero 3 del 1937 di Edoardo Bellini e Roberto Tiberti a vincere la classifica assoluta, per la scuderia FM Franciacorta Motori, nella classe RC2.

Ma in verità le Fiat 508 C fra il 1937 e il 1938 occupano tutte le prime quattro posizioni, dominando il podio e oltre. Al quinto e al sesto posto due Lancia Aprilia sempre del 1937, mentre la prima vettura non italiana è una Porsche 356 C Coupé del 1963, al settimo posto.

Menzione d'onore a Miki Biasion, due volte campione del mondo di rally, che in qualità di brand ambassador dello sponsor principale non poteva mancare alla maratona invernale che ha un sapore di rally retrò. E naturalmente, in questo senso, pareva quasi ovvio optare per una Lancia Stratos del 1974.