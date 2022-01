Quello che sarebbe dovuto essere un tranquillo viaggio domenicale in un'autostrada dell'Ohio (USA), per qualcuno si è trasformato in qualcosa di molto diverso a causa della neve. O meglio, di uno spazzaneve.

Il veicolo che avrebbe dovuto pulire la strada, infatti, non ha svolto correttamente il suo lavoro, riversando la fanghiglia nella corsia opposta. I rapporti parlano di oltre 40 veicoli danneggiati e almeno 12 persone ferite - non gravemente - portate in ospedale. Qui sotto trovate il video dello "spazzaneve impazzito", e un secondo video mostrante i danni effettivi riportati dalle auto coinvolte.

Un enorme getto di neve

A giudicare dal video dell'incidente, avvenuto intorno alle 13:46 (ora locale), il camion spazzaneve stava correndo sostanzialmente alla stessa velocità degli altri veicoli in autostrada, mentre liberava il suo lato della carreggiata. Il problema è che, a quella velocità, il getto di neve e fanghiglia si riversa sull'altro lato con una forza dirompente.

E il risultato si vede nel secondo video, qui sotto, con protagonisti i veicoli colpiti dal getto e danneggiati. Come detto, sono più di 40 le auto coinvolte più o meno gravemente, e almeno 12 persone hanno riportato lesioni ma per le quali si è comunque reso necessario il trasferimento in ospedale.

Fra le vetture colpite e danneggiate figurano Jeep Renegade (presente anche nel primo video, al momento del sinistro), monovolumi Chrysler, RAM pick-up, berline Ford e altre ancora. Il danno più diffuso è la rottura del parabrezza, ma molte hanno anche il cofano piegato e talvolta l'intero frontale da rifare.

Il portavoce dell'autostrada Ohio Turnpike, Charles Cyrill, ha detto che l'autista dello spazzaneve collaborava con la commissione sin dal dicembre 2015. E' stato immediatamente inviato a eseguire un test obbligatorio per l'eventuale presenza di alcool o droga nel sangue, e ora si trova in congedo amministrativo mentre l'indagine è in corso.

Naturalmente, ogni persona coinvolta nell'incidente è stata contattata dalla commissione attraverso la polizia stradale americana, e ognuno può presentare un reclamo di risarcimento per danni alla proprietà nei confronti della Ohio Turnpike.

Cyrill ha sottolineato che i conducenti di spazzaneve hanno ricevuto un'ampia formazione e varie attrezzature per svolgere correttamente il proprio lavoro. E ha continuato: