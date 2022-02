Recentemente ha debuttato la Ford Bronco Raptor, uno dei fuoristrada più esagerati di sempre con motore V6 da oltre 400 CV e tantissima tecnologia per l’off-road. La potenza non è sicuramente quella della Ford, ma nello stile questa Lada Niva ricorda abbastanza il modello americano. Messa a punto dal tuner tedesco ZUBR, è in vendita a 44 mila euro.

Una Niva pronta a tutto

Soprannominata Niva Monster, la fuoristrada compatta è cresciuta notevolmente di stazza. Le nuove sospensioni e i nuovi pneumatici Hankook Dynapro MT hanno aumentato di 15 cm l’altezza da terra rispetto ad una Lada tradizionale portando il totale a 23,5 cm.

ZUBR ha aggiunto anche le protezioni per il sottoscocca e lo snorkel per affrontare con maggior sicurezza i guadi più impegnativi. Come sulla Bronco Raptor, sono stati rivisti i paraurti e sono stati installati nuovi passaruota che hanno reso più cattivo l’assetto della Niva. E non mancano il verricello e la gigantesca ruota di scorta montata sul portellone.

Motore di serie

A differenza della Ford, questa Lada non presenta nessun potenziamento al motore. Chi la desidera deve accontentarsi del 1.7 da 84 CV e 129 Nm di coppia. Non è il massimo per delle gare di accelerazione, ma grazie al collaudato cambio manuale a 5 rapporti e alla trazione integrale permanente, la Niva Monster dovrebbe riuscire a cavarsela in tantissime situazioni difficili.

Come detto, la Lada non è esattamente regalata, dato che ZUBR l’ha messa in vendita su eBay a 44 mila euro, decisamente di più dei 19.900 euro necessari per acquistare (sempre in Germania) la Niva Legend 50th Anniversary.

C’è da dire, comunque, che ZUBR si dichiara disponibile ad accontentare tutti i desideri di personalizzazione dei clienti. Per averla, comunque, bisogna armarsi di pazienza e attendere circa tre mesi.