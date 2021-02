Se dovessimo fare una lista dei pochi fuoristrada che il mercato potenzialmente è in grado di offrire, probabilmente dovremmo includere il Land Rover Defender, la Mercedes-Benz Classe G, la Jeep Wrangler, la Suzuki Jimny e naturalmente la Lada Niva.

Quest'ultima tiene botta nonostante il tempo trascorso, diventando quasi un oggetto di culto tra gli appassionati del genere. Certamente il fuoristrada che troverete con maggiore frequenza viaggiando verso est.

Più unica che rara

La recente Lada Niva Travel ha dato nuovo risalto anche alla Niva più tradizionale e tradizionalista. Da tempo si sente parlare di una possibile nuova versione di questo fuoristrada, che ha mantenuto un certo indice di popolarità decisamente inatteso.

E che ha festeggiato da poco i suoi primi 40 anni. Il tempo alimenta il suo fascino, ma soprattutto non ha mai fatto lievitare il suo prezzo, molto più basso rispetto a qualunque tipo di competitor. Ed è forse questa la ragione principale di un successo così longevo.

Da leggenda a Legend

Ovviamente in Russia la Lada Niva non è solo una vettura di successo, ma è anche fonte d'ispirazione per tuner o aspiranti tali. Tanto che nelle steppe dell'Ex Unione Sovietica c'è chi ha impiantato un motore BMW N47 giusto per ravvivarne lo spirito.

Per quanto negli anni si sia in parte evoluta, è rimasta sempre lei. Oggi si chiama Niva Legend, affiancata recentemente dal SUV Niva Travel. Insomma, la saga non ha alcuna intenzione di finire!

Anche perché il Gruppo Renault ha annunciato poco tempo fa che una nuova Lada Niva arriverà sul mercato europeo nel 2024, condividendo elementi tecnici con Dacia, come nel caso della piattaforma CMF-B.

Nel frattempo però, gli eventuali avventori del marchio possono contare sull'essenzialità della Niva Legend. Sostanzialmente la stessa di sempre. Una vettura che sul mercato russo su cui viene venduta nelle versioni a 3 e 5 porte, con il nome di Niva Legend appunto, ha un prezzo che parte da 672.900 rubli. L'equivalente nella nostra valuta di 7.500 euro.

O la si ama o la si odia

Certo non sarà la vettura più comoda ed efficiente disponibile sul mercato, però le va riconosciuto il fatto di essere sempre stata fedele a se stessa. E poi è un fuoristrada vero, capace di andare praticamente ovunque.

In parte grazie anche a un sistema di trazione integrale con differenziale centrale che distribuisce la coppia in modo variabile tra i due assi. Dotato ovviamente di riduttore.

E per la sua meccanica inossidabile. Sotto il cofano c'è un motore a benzina aspirato, un quattro cilindri da 83 CV, provvisto di cambio manuale a cinque marce. Forse un po' obsoleto per i tempi moderni, ma assolutamente affidabile.

Ovviamente non dovete pretendere alcun tipo di prestazione, la Lada Niva non è stata fatta per correre. Basti pensare che la sua velocità di punta si attesti a quota 142 km/h, mentre per passare da 0 a 100 km/h sono necessari ben 17 secondi... un'eternità! Però se mai dovesse arrivare sul nostro mercato ad un prezzo di soli 7.500 euro, chi davvero non ci farebbe un pensiero?