Nell'instancabile ricerca di modelli di fuoristrada economici venduti su altri mercati, dopo il successo che ha riscosso la Lada Niva, ecco un altro veicolo alquanto particolare. Viene dall'India ed è il 4x4 attualmente più venduto sul mercato: la Mahindra Scorpio.

Il nome potrebbe suonare familiare ma attenzione a non fare confusione: non ha nulla a che fare con la Ford Scorpio commercializzata in Europa tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90. In questo caso, parliamo di un fuoristrada dall'aspetto robusto e con una dotazione davvero molto completa considerando lo standard indiano.

Un robusto 2.2 diesel per andare ovunque

Il Mahindra Scorpio è un SUV a cinque porte lungo 4,45 metri, largo 1,82 e alto 1,99 metri. Il passo è di 2,68 metri e, per questo, dentro possono viaggiare cinque passeggeri comodamente.

Per quanto riguarda il motore non c'è scelta dato che la motorizzazione disponibile è una sola. Si tratta di un quattro cilindri turbodiesel common rail da 2.2 litri di cilindrata da 141 CV e 320 Nm di coppia massima abbinato ad un cambio manuale a sei marce e ad un sistema di trazione integrale permanente.

Sul mercato indiano è un SUV premium

Come abbiamo anticipato, l'equipaggiamento della Scorpio è accettabile per lo standard occidentale, completissimo (ai livelli del premium) per il mercato indiano. Di serie ha cerchi in lega da 17 pollici, fari con luci di marcia diurna a LED e specchietti esterni con indicatori di direzione integrati, oltre a diverse finiture cromate.

All'interno troviamo accessori "d'alta gamma" come il climatizzatore automatico, l'infotainment con schermo da 7", la retrocamera di parcheggio e volante e pomello del cambio rivestiti in finta pelle. Tra i sistemi di sicurezza troviamo il doppio airbag frontale, il cruise control, la chiusura automatica delle porte, l'ABS e la chiamata d'emergenza in caso di incidente.

Quattro gli allestimenti disponibili in fase di configurazione: S5, S7, S9 e S11, con il top di gamma che è dotato anche della compatibilità con i sistemi di mirroring Apple CarPlay e Android Auto. Quattro i colori: bianco, nero, rosso e argento.

Quanto costa?

La Scorpio è un modello che non è commercializzato sui mercati occidentali e che, in India, ha un prezzo di partenza di circa 16.800 euro al tasso di cambio attuale. Viene venduta anche in alcuni paesi dell'America Latina come il Cile e il Perù.