Il camper di Will Smith, probabilmente, ve lo ricordate. Era una sorta di villa con cinema su 22 ruote. Di camper lussuosi comunque ce ne sono tanti e l'Elemment Palazzo (prodotto dalla Marchi Mobile, azienda austriaca con sede a Zurigo) sembra un vero edificio. Si tratta di un mezzo esclusivo costruito con la stessa filosofia di una supercar: materiali pregiati a bordo, analisi aerodinamica degli esterni e motore da centinaia di cavalli.

Fuori dagli schemi

Il processo di progettazione non ha seguito la logica tradizionale dei camper. Oggi ci vuole molto per distinguersi nel settore del lusso, perché i clienti trascorrono parecchio tempo alla ricerca di soluzioni uniche. Questo camper esclusivo è stato costruito su un progetto che ha visto la luce negli Anni '70, quando gli ingegneri stavano tentando di costruire semirimorchi più aerodinamici e sicuri. Oggi l'esclusivo parabrezza della cabina di pilotaggio è più raffinato e montato sulla parte anteriore, così da vedere bene la strada attraverso l'oblò rotondo (realizzato in fibra di carbonio).

L'Elemment Palazzo è disponibile in cinque configurazioni, dall'intrattenimento ai viaggi di lusso passando per gli affari. Al vertice della gamma c'è l'Elemment Palazzo Superior, dotato di una Sky Lounge che trasforma il tetto in una terrazza. Le dimensioni sono molto generose: 13,7 metri di lunghezza per 4 di larghezza e 6 di altezza. Un vero palazzo su ruote che si sposta grazie ad un motore Volvo 6 cilindri da 600 CV con cambio automatico.

Dentro sembra di essere in una villetta di lusso (per un totale di 68 metri quadri). Il pavimento è in parquet chiaro, al centro della sala principale c'è un tavolo che si alza e si abbassa, la cucina è come quella di uno chef e l'intrattenimento è garantito da un televisore da 65 pollici e un impianto Hi-Fi d'eccellenza. Una curiosità: l'azienda che produce il letto king-size ha tra i suoi clienti la famiglia reale inglese.