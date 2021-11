La Taycan Cross Turismo è la variante crossover della berlina elettrica del marchio tedesco, concepita per essere più versatile e con maggiori capacità off-road rispetto al modello da cui deriva.

Per realizzare un mezzo in grado di accompagnare i suoi proprietari nei lunghi viaggi all’avventura, il produttore di accessori per esterni Db ha installato sull’auto il pacchetto Discoverberry, con una serie di elementi in stile camper che rendono la Taycan Cross Turismo veramente unica.

Dimenticate il prezzo

L’equipaggiamento - disponibile negli Stati Uniti - fa parte della linea Raspberry Edition e si caratterizza per la tonalità rosso scura degli accessori, una tinta che mescola il bordeaux con il color melanzana. Il pacchetto include una tenda da tetto da 2.385 litri, una borsa a rotelle da 60 litri, uno zaino da 30 litri, tutte e tre marchiati Strøm, e un kit da campeggio.

La tenda da tetto abbinata alla carrozzeria dona al modello un look distintivo, al quale contribuiscono anche i fari anteriori di chiara ispirazione rallistica montati sul cofano. Passando alle note dolenti, Db mette in vendita questa Taycan Cross Turismo a una prezzo di 250mila dollari (ovvero circa 223mila euro al cambio attuale).

L’azienda non specifica il livello di allestimento utilizzato per il crossover, ma considerando che la Turbo S ha un prezzo di 188.950 dollari (168mila euro al cambio attuale), possiamo dedurre che la borsa a rotelle e lo zaino costino rispettivamente 279 e 209 dollari (249 e 186 euro al cambio attuale).

La variante stradale

Porsche ha recentemente allargato la famiglia della Taycan con la presentazione della Sport Turismo, una versione con estetica e prestazioni maggiormente orientate alla strada in confronto alla Cross Turismo a cui si affianca.

Rispetto a quest'ultimo gli archi dei passaruota e lo spoiler sono verniciati in tinta carrozzeria e l'altezza da terra ritorna ad essere la medesima della Taycan berlina. Le prime consegne della Sport Turismo, lo ricordiamo, sono previste per il terzo trimestre del 2022.