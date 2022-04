Nissan alla conquista dello spazio. Teledyne Brown Engineering, un’azienda specializzata in ingegneria aerospaziale che lavora a stretto contatto con la NASA, ha annunciato il progetto di un rover lunare da realizzare in collaborazione con Sierra Space e proprio Nissan.

Anche se non è ancora chiaro quando lo vedremo in azione, il veicolo potrà trasportare astronauti e attrezzature nel prossimo viaggio sulla Luna previsto dalla NASA.

I dettagli del progetto

Stando ai dettagli dell’accordo rivelati dalla stessa Teledyne, la compagnia americana (leader del progetto) metterà a disposizione l’ingegnerizzazione, la produzione e la creazione del motore del Lunar Terrain Vehicle (LTV). Sierra Space, invece, lavorerà sul software di volo e sui dispositivi di comunicazione e navigazione.

Arrivando a Nissan, la Casa giapponese farà la sua parte fornendo le sue conoscenze sulla guida autonoma e sui sistemi di assistenza per il conducente. Il rover sarà capace di trasportare fino a 500 kg di peso, inclusi due astronauti, sull’accidentata superficie lunare con pendenze di almeno 15 gradi.

Il veicolo sarà elettrico e riuscirà ad operare a temperature comprese tra 138° C e -173°C.

Verso la Luna

Come detto, non sappiamo quando il rover lunare diventerà davvero operativo. Il programma Artemis punta a portare “la prima donna e il prossimo uomo” sulla Luna entro il 2025, ma nelle prime missioni non è prevista la presenza di un veicolo.

Da tempo, comunque, le Case auto si sono interessate allo spazio e alle missioni lunari. Ad esempio, nella primavera 2021, Hyundai ha presentato il TIGER X-1, un corriere robot capace di percorrere qualsiasi terreno in modo autonomo per soccorrere le persone ferite o trasportare attrezzature.

Uno dei progetti più fantascientifici, però, è quello di Honda. Il marchio giapponese ha avviato un programma di ricerche con l’agenzia spaziale giapponese (JAXA) per creare un sistema di energia rinnovabile sulla Luna. Inoltre, Honda sta lavorando a dei razzi per alimentare i satelliti in orbita attorno alla Terra.