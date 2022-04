Nel motorsport poche gare sono così intense e logoranti come la 24 Ore del Nurburgring. A dieci anni di distanza dall’ultima partecipazione, dal 26 al 29 maggio MINI tornerà in pista con una John Cooper Works molto speciale.

La MINI è stata preparata dal team Bulldog Racing a Nurburg (proprio a pochi passi dal circuito) e competerà nella categoria SP3T. Ecco com’è fatta.

Preparata per resistere

Alla MINI John Cooper Works di partenza sono state aggiunte numerose modifiche che, secondo il marchio, “vanno ben oltre” gli standard della classe SP3T. In particolare, sono stati eseguiti diversi interventi per migliorare l’aerodinamica, tra cui un’ala posteriore regolabile, un sottoscocca completamente coperto, un diffusore posteriore e uno splitter anteriore.

Inoltre, il peso è stato ridotto utilizzando vetri in Makrolon, ossia un policarbonato leggero e resistente. A livello di chassis, tutte le parti mobili del telaio e delle sospensioni sono state sostituite con cuscinetti Uniball rinforzati e sono state montate sospensioni da corsa regolabili. Ma non è ovviamente finita qui.

Cavalli da corsa

Sotto al cofano, la MINI equipaggia lo stesso 2.0 turbo da 306 CV e 450 Nm di Clubman e Countryman JCW (nonché dell’esclusiva MINI JCW GP).

Il cambio automatico Steptronic a 8 rapporti è stato affinato per accelerazioni ancora più rapide, mentre il sistema di scarico è stato adattato con un catalizzatore da corsa. Per consentire una maggiore autonomia, il serbatoio di carburante è stato aumentato a 100 litri e, per rendere ancora più sicura la vettura, MINI ha installato freni originali BMW M Performance e una gabbia da corsa per l’abitacolo.

Con chi se la vedrà la MINI? Nelle prossime settimane verranno ufficializzate tutte le partecipanti. Nel 2021, nella classe SP3T presero il via Volkswagen Golf GTI TCR, Hyundai i30N Fastback e Opel Astra OPC Cup.