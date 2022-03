Nel 1962, la pilota britannica Pat Moss e la sua co-pilota Ann Wisdom scrissero una pagina di storia del motorsport conquistando la prima vittoria internazionale per MINI nel Tulip Rally, il percorso di 2.500 km di Noordwijk-Monte Carlo-Noordwijk.

60 anni dopo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna 2022, il marchio britannico ricorda la sua leggenda (sorella del pilota di Formula 1 Stirling Moss) con un’edizione speciale dei suoi modelli 3 e 5 porte.

Direttamente dal mondo dei rally

Realizzata in 800 esemplari in tutto il mondo con 62 unità dedicate al mercato italiano, la MINI Pat Moss Edition celebra quella che fu una vera rivoluzione nel mondo dei motori. Le versioni 3 e 5 porte si riconoscono per il tetto Multitone, il quale è disponibile in una variante inedita ed esclusiva. La sfumatura del colore del tetto comprende le tinte Chilli Red, Melting Silver e Jet Black e dona un look unico alla piccola inglese.

Sulla Pat Moss Edition troviamo anche le finiture della carrozzeria in Pepper White o Midnight Black metallic (a seconda della scelta del cliente) con calotte degli specchietti rosse.

Come simbolo della vittoria nel rally, è presente l’icona di un tulipano sui montanti C e sui battitacco. Anche i coprimozzi hanno un design dedicato con una grafica che si basa sul profilo del fiore olandese. A ciò si aggiungono altri richiami al rally (come il numero 737 ABL, lo stesso della MINI vincitrice nel 1962) vicino ai pannelli laterali anteriori e in corrispondenza dei Side Scuttles.

Solo per le MINI più "toste"

Le personalizzazioni della MINI proseguono nell’abitacolo con la firma sulla plancia in Piano Black dal lato passeggero e il logo dell’edizione limitata riportato su una razza del volante sportivo.

A proposito di sportività, la Pat Moss Edition sarà disponibile da maggio 2022 esclusivamente per le versioni più piccanti della MINI. Parliamo della Cooper S a 3 e 5 porte da 178 CV e della John Cooper Works (solo con carrozzeria 3 porte) da 231 CV.

Già le prime consentono prestazioni briose con uno scatto 0-100 km/h di 7,5 secondi e una velocità massima di 178 CV. È con le JCW, però, che si scatena tutto il potenziale delle MINI con un’accelerazione di 6,3 secondi e una progressione fino a 246 km/h. Ci aspettiamo prezzi di partenza superiori ai 29.000 euro.