Resolute, Untold e Untamed Edition. All’inizio del mese MINI ha presentato tre speciali versioni dei modelli 3 e 5 porte, Clubman e Countryman che andranno ad arricchire la gamma nelle prossime settimane. Dopo aver svelato nel dettaglio la MINI Resolute, è il turno della Clubman Untold che raggiunge il suo apice nella variante sportiva John Cooper Works.

Vuole farsi riconoscere

La caratterizzazione della MINI Clubman Untold Edition parte dalla tinta Sage Green Metallic, disponibile per la prima volta su questo modello. A dare ulteriore esclusività sono i bordi inferiori della carrozzeria in verde scuro e le cinque strisce sportive che attraversano il cofano e il tetto.

Come optional, comunque, si possono chiedere le finiture in nero lucido per tetto e calotte degli specchietti, mentre i terminali di scarico, i loghi MINI e il badge del modello sono già in Piano Black. I cerchi lega da 18” presentano lo specifico design Untold Spoke unendo le colorazioni Jet Black e Refined Brass.

Gli interni e la dotazione

Salendo a bordo si nota il rivestimento del tetto color antracite e i sedili sportivi con pelle MINI Yours Leather Lounge Sage Green (ma è disponibile anche una più classica variante Carbon Black). L’abitacolo della Clubman Untold si riconosce anche per le strisce illuminate in Sage Green, per i dettagli verdi e le cornici in Refined Brass sulle bocchette dell’aria condizionata.

Infine, il logo MINI Untold Edition si trova sulla razza inferiore del volante e sui tappetini.

Per quanto riguarda la dotazione, la MINI offre di serie i fari adattivi a LED, il MINI Excitement Package e le MINI Driving Modes. Presente anche il sistema d’infotainment Connected Media con touchscreen da 8,8”, mentre rimane disponibile come optional il pacchetto Connected Navigation Plus che aggiunge navigazione, head-up display e tanti servizi digitali, come l’assistente vocale Amazon Alexa.

Motori e prezzi

L’allestimento Untold Edition sarà disponibile sulla Clubman da marzo a partire da 36.500 euro nelle motorizzazioni a benzina Cooper e Cooper S e diesel Cooper D e Cooper SD. Il massimo delle prestazioni si ha con la John Cooper Works, con un prezzo d’attacco di 49.800 euro e un rombante 2 litri da 306 CV sotto al cofano.

Il propulsore a 4 cilindri abbinato al cambio automatico Steptronic Sport a 8 rapporti e alla trazione integrale ALL4, garantisce uno scatto 0-100 km/h di 4,9 secondi e una velocità massima di 250 km/h.