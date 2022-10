La scorsa primavera MINI aveva presentato gli allestimenti speciali Resolute per la 3, 5 porte e Cabrio, l’Untamed per la Countryman e l’Untold per la Clubman.

Da novembre queste versioni riceveranno alcuni importanti aggiornamenti, con nuove tinte disponibili e una dotazione ancora più completa. Nessuna variazione, invece, per le diverse motorizzazioni.

Così cambia la Resolute Edition

Partendo dalla Resolute Edition, l’allestimento sarà disponibile anche nelle verniciature Nanuq White ed Enigmatic Black, mentre tetto e calotte degli specchietti si potranno richiedere in Pepper White o nella tinta nera come il resto della carrozzeria.

MINI Cooper SE Resolute Edition MINI Cooper S Cabrio Resolute Edition

L’equipaggiamento di serie includerà anche il MINI Driving Assistant, il quale comprende l’Active Guard con frenata d’emergenza attiva tra 10 e 60 km/h e il cruise control adattativo tra 30 e 140 km/h.

Per tutte le Resolute Edition restano confermate le finiture Resolute Bronze, oltre ai badge e agli inserti in Piano Black.

Le novità per Clubman e Countryman

Sulle MINI Clubman Cooper S e John Cooper Works ALL4 rispettivamente da 178 CV e 306 CV, l’Untold Edition sarà acquistabile anche nella colorazione Midnight Black II. Le finiture, invece, resteranno in Resolute Bronze e saranno confermate le strisce longitudinali che attraversano il centro del tetto e del cofano.

MINI Clubman Cooper S Untold Edition MINI Countryman Cooper SE Untamed Edition

Infine, la Countryman Untamed si potrà ordinare anche nella verniciatura Nanuq White, la quale è presente anche sui loghi MINI, sui paraurti anteriori e posteriori e sulle minigonne.

Anche in questo caso, MINI non ha modificato le grafiche, coi tipici adesivi che ricoprono parte della fiancata e gli inserti in Frozen Blue. Inoltre, sui Side Scuttles (i caratteristici dettagli sui passaruota presenti in tutte le MINI), sui battitacco, sui sedili e sulla razza inferiore del volante è riportata la scritta “Untamed”.