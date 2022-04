Un nuovo speciale allestimento si aggiunge alla gamma della MINI 3 porte. Dopo aver esordito sull’elettrica Cooper SE e sulla Cabrio, la Resolute Edition è disponibile in concessionaria anche per la variante più classica della compatta inglese.

Come le “sorelle”, anche questa MINI punta tutto su uno stile ancora più originale ed esclusivo abbinato alle prestazioni e all’esuberanza del 2 litri turbo della Cooper S.

Si distingue dentro e fuori

La Resolute Edition rimanda alle origini e alla lunga carriera nel motorsport di MINI. La verniciatura Rebel Green (una tinta che finora era stata destinata esclusivamente alle versioni JCW), infatti, richiama il colore utilizzato nelle versioni da corsa di un tempo. A ciò si aggiungono le finiture in Pepper White e in nero lucido per il tetto e le calotte degli specchietti.

Non passano certamente inosservate le strisce sul cofano con linee parallele Resolute Bronze e nemmeno in cerchi in lega da 18” Pulse Spoke Black. Per personalizzare la propria MINI, comunque, sono disponibili come optional anche i cerchi da 17” con design Tentacle Spoke Black.

Nell’abitacolo, invece, troviamo un battitacco specifico per questa versione e la scritta “Resolute” sulla razza inferiore del volante in pelle. Inoltre, i sedili presentano un particolare rivestimento in tessuto e pelle Black Pearl/Light Chequered.

Feeling da go-kart

A spingere la Resolute Edition è il 2.0 turbo benzina da 178 CV e 280 Nm. Disponibile col cambio manuale a 6 rapporti con la trasmissione automatica a doppia frizione Steptronic a 7 marce, la MINI scatta da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi raggiungendo una velocità massima di 235 km/h.

Come detto, questo nuovo allestimento si unisce alle edizioni annunciate dalla Casa nell’ultimo periodo. Rimanendo in tema di potenza e sportività, ricordiamo la MINI Pat Moss, una serie limitata di soli 62 esemplari dedicati alle versioni Cooper S e JCW da 231 CV.