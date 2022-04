MINI continua a sfornare edizioni speciali in questo 2022. Dopo la Pat Moss dedicata ai modelli più sportivi e l’Untold per la Clubman, ecco la Resolute Edition incentrata sulla variante Cabrio. Disponibile anche per l’elettrica Cooper SE, il nuovo allestimento debutta sulla MINI scoperta portando con sé un look ancora più esclusivo e tante aggiunte per distinguerla dalle altre versioni della gamma.

“Resolute” sin dal primo sguardo

La MINI Cabrio Resolute Edition si riconosce subito per la verniciatura Rebel Green e per i numerosi inserti che esaltano la personalità della carrozzeria. Gli esterni dell’allestimento presentano finiture in Resolute Bronze nelle cornici dei fari, nella griglia del radiatore e nelle luci posteriori.

Sul cofano, invece, si trovano le strisce con un tono dorato e la scritta “Resolute” Questo colore brillante si abbina ad elementi in Piano Black come il badge MINI, la scritta del modello e i terminali di scarico.

Una finitura nera si trova sulle calotte degli specchietti e sulla capote ad azionamento elettrico che può essere attivata fino a 30 km/h. Lo stile Resolute Edition si nota anche nei cerchi in lega da 18” con design Pulse Spoke Black, mentre restano disponibili come optional quelli da 17” nella variante Tentacle Spoke Black.

178 CV all’aria aperta

Aprendo le portiere si viene accolti dal battitacco con scritta “Resolute” e da un abitacolo luminoso nelle scelte di tessuti e materiali. I sedili sportivi, infatti, presentano il rivestimento in tessuto e pelle Black Pearl/Light Chequered, ma in alternativa si può sempre scegliere il look più classico in pelle MINI Yours Leather Loung in nero scuro.

Il volante sportivo è in pelle Nappa e riporta l’emblema “Resolute” nella razza inferiore. Il sistema d’infotainment è identico alle altre MINI e risulta completo nelle funzioni con navigazione e connettività, oltre alla possibilità di personalizzare l’intervento dei dispositivi di assistenza alla guida.

La Resolute Edition è già disponibile in Italia unicamente nella MINI Cabrio in versione Cooper S equipaggiata con motore 2 litri da 178 CV capace di scattare da 0 a 100 km/h in 7,2 secondi.