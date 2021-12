La serie limitata realizzata da David Brown Automotive che reinterpreta in chiave moderna l’iconica automobile inglese era stata annunciata nel 2019 per celebrare i 60 anni dal lancio dell’originale MINI. Il piccolo costruttore ha dato il via alle consegne del modello Remastered Oselli Edition, con la prima auto che è stata recapitata a un cliente scandinavo.

Costruita a mano

Ognuno dei 60 esemplari della serie limitata viene realizzato completamente su misura e nel caso di questa particolare auto sono state necessarie 1.400 ore di lavorazione artigianale, effettuate nello stabilimento produttivo di David Brown Automotive a Silverstone, nel Regno Unito.

L’esemplare è in configurazione 4 posti (esiste anche quella a due) con carrozzeria verniciata a mano in tonalità Carbon Grey e dettagli in Heritage Green e si caratterizza per il numero 60’ assente sulla calandra e per i cerchi in lega da 13” con finitura in colore Graphite.

Una piccola bomba da 127 CV

Le MINI Remastered sono dotate di una trasmissione progettata in collaborazione con lo specialista britannico Oselli Engineering, azienda attiva dagli Anni ’60 nell’elaborazione dei motori e che viene richiamata nel nome del progetto.

Il motore A-Series da 1,4 litri, alimentato da doppio carburatore, sviluppa una potenza di 127 CV a 6.200 giri/min e una coppia di 153 Nm a 4.500 giri/min e consente alla piccola citycar di accelerare da 0 a 100 km/h in 7,8 secondi.

Personalizzazioni sportive

“Siamo enormemente orgogliosi di aver completato la prima consegna al cliente della MINI Remastered Oselli Edition, appena sette mesi dopo la presentazione finale del progetto”, ha dichiarato il fondatore e amministratore delegato dell’azienda, David Brown.

Questa reintepretazione del modello MINI può essere personalizzata in chiave racing con sedili avvolgenti a guscio, roll-bar posteriore e cinture di sicurezza a quattro punti che danno all'auto uno spirito corsaiolo.

La Remastered Oselli Edition, il cui prezzo è disponibile su richiesta, può essere ordinata direttamente tramite David Brown Automotive o attraverso i distributori e i rappresentanti del costruttore presenti al di fuori del mercato britannico.