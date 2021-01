Sono poche le auto in grado di trasmettere il vero spirito british. Tra queste ci sono sicuramente la MINI e l’Aston Martin, in particolare la mitica DB5 di James Bond. Ebbene, David Brown Automotive è un atelier inglese specializzato nel far rivivere il lusso di un’epoca passata, ma in chiave moderna.

David Brown realizza versioni “Remastered” della MINI originale e un'interpretazione originale dell’Aston Martin DB5, rinominata Speedback GT.

Quest’ultima è un vero gioiello di tecnica e design con una carrozzeria interamente realizzata a mano. L’intera dotazione è completamente personalizzabile e l’utilizzo di materiali moderni permettere di utilizzare l’auto tutti i giorni senza temere, quindi, gli acciacchi dell’età.

Forme senza tempo

L’esemplare della Speedback GT che vi presentiamo è stato realizzato su misura per un cliente tedesco. Il modello è rifinito con la splendente verniciatura Blue Moon che crea eleganti riflessi grigi e celesti sulla sinuosa carrozzeria. La lavorazione, effettuata da tecnici altamente specializzati, ha richiesto 8000 ore presso lo stabilimento di Silverstone.

Le forme, come si diceva, ricordano la mitica Aston Martin DB5: linea da coupé, frontale con fari circolari e posteriore con le sottili luci verticali. Certo, le proporzioni sono diverse rispetto all’Aston di 007, ma l’impronta visiva è piuttosto riconoscibile. A caratterizzare l’estetica sono anche i cerchi da 19” con design classico e la griglia nera che incorpora i faretti supplementari LED.

Una GT di lusso per le gite fuori porta

Se l’estetica ha un look retrò, è nell’abitacolo e sotto il cofano che si percepisce la “modernità” della Speedback GT. All’interno troviamo un ambiente curatissimo con pelle marrone e dettagli cromati. L’auto è, inoltre, dotata di un sistema d’infotainment con lo schermo posizionato nella plancia avvolta da finiture in legno. Il vero valore aggiunto, però, è il kit da picnic.

Insieme alla Speedback sono forniti infatti due bicchieri di cristallo, una coperta da picnic e il gin tonic preferito dal proprietario dell’auto. Per godersi il proprio drink non resta che estrarre i sedili dal bagagliaio e brindare col proprio compagno di viaggio.

A dare vigore alla Speedback GT ci pensa un 5 litri V8 sovralimentato. Il propulsore sviluppa 517 cavalli e 625 Nm di coppia ed è quindi in grado di emozionare come una vera supercar. Eccezionali le prestazioni con uno scatto 0-100 km/h di 4,6 secondi e una velocità massima limitata di 250 km/h.