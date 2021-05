Prima di crescere in tutti i sensi, dando vita a una vera e propria famiglia di modelli anche a 5 porte e con assetto rialzato, la Mini era mini di nome e di fatto. Una piccola 3 porte che attirò le attenzioni di John Cooper, l'ingegnere britannico e "papà" delle versioni più cattive dell'inglesina. Nacquero così le Mini Cooper.

Una nascita della quale ricorrono quest'anno i 60 anni, celebrati dalla David Brown Automotive con una serie limitata (a 60 esemplari) della Mini Remastered, la versione ritoccata - nella meccanica, non nelle misure - della Mini originale. Il suo nome completo è Mini Remastered Oselli Edition e queste sono le sue specifiche.

Peso piuma

"Dynamite comes in small packages" dicono gli inglesi, termine che in questo caso rende molto di più rispetto al nostro "Nella botte piccola c'è il vino buono". Perché di un piccolo pacchetto di dinamite si tratta, anche se i numeri possono trarre in inganno.

Sotto al cofano della speciale Mini infatti è nascosto un 1.5 quattro cilindri firmato Oselli Engineering, per un totale di 126 CV. Quantità ben più che umana certo, ma spalmata su appena 1.050 chilogrammi di peso e messi a terra dalle sole ruote anteriori.

Per aiutarle a svolgere al meglio il loro lavoro è stato montato un differenziale a slittamento limitato sull'asse anteriore, assieme ad altre modifiche meccaniche come impianto frenante AP Racing, molle e ammortizzatori regolabili firmati Bilstein completamente regolabili, ruote da 13" e pneumatici speciali.

Coppia o doppia coppia

Per l'abitacolo i 60 acquirenti potranno scegliere un layout a 2 o 4 posti: per il primo sono previsti sedili con super sportivi con cinture Sabelt a 4 punti e gabbia tubolare, il secondo sarà più "civilizzato", con piccolo divanetto posteriore. Per entrambe si potrà chiedere il doppio serbatoio di benzina, per viaggi con meno soste al distributore o sessioni di track day più lunghe.