Si dice spesso che bisogna salvare il pianeta dal cambiamento climatico. Vero, ma la questione, in realtà, riguarda soprattutto noi stessi. Se vogliamo avere un futuro, l’unica via da seguire è ridurre le nostre emissioni, anche - ma non "solo" - da auto e trasporti, e mantenere il riscaldamento globale entro gli 1,5 gradi, la soglia consigliata dalla scienza per evitare i peggiori effetti del climate change.

È per questi motivi e per sensibilizzare alle tematiche ambientali che abbiamo dedicato al PERCHÉ della transizione la seconda giornata degli Electric Days 2022, il più grande evento in Italia dedicato alla transizione della mobilità. Dopo le dirette del 21 e 22 aprile su www.electricdays.it, l’informazione va avanti sulle pagine di InsideEVs.it, dove trovate i filmati dei singoli talk andati in scena durante la manifestazione.

Con queste poche righe accompagniamo invece la video copertina del direttore di Motor1.com, Alessandro Lago, che spiega perché la lotta al cambiamento climatico sia una questione di sopravvivenza per l’uomo, chiamato a destreggiarsi tra grandi rivoluzioni e piccoli gesti quotidiani, per evitare scenari fatti di siccità, scarsità di cibo e guerre.

Per approfondire e vedere i singoli video, vi invitiamo a dare un occhio allo speciale su InsideEVs.it.