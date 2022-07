Il cielo è la nuova frontiera della mobilità e il sogno dell'auto volante e dei taxi a decollo verticale sembra un po' meno irrealizzabile. A confermarlo ci sono i tanti progetti in fase di sviluppo e in particolare il prototipo V.MO presentato dalla divisione cinese di un colosso dell'auto come il gruppo Volkswagen.

Il V.MO è il prototipo di un drone per passeggeri elettrico a decollo e atterraggio verticale (eVTOL) ed è pensato per arrivare alla produzione su scala industriale di un robotaxi aereo totalmente automatizzato in grado di trasportare quattro passeggeri e relativi bagagli per una distanza fino a 200 km.

Dall'estate 2023 il secondo prototipo volante

Volkswagen Group China ha avviato le ricerche sul trasporto aereo cittadino nel 2020 e il V.MO è il primo prototipo soprannominato "Flying Tiger" in onore dei colori nero e oro che celebrano l'Anno della Tigre del lancio (il 2022).

Basato sulle attuali tecnologie di guida autonoma e di batterie, questo taxi volante è lungo 11,2 metri, largo 10,6 metri ed è dotato di otto rotori per il volo verticale e di due eliche per il volo orizzontale. Alla fine di quest'anno verranno effettuate diverse prove di volo che porteranno allo sviluppo di un secondo prototipo e a ulteriori test dinamici nell'estate del 2023.

L'obiettivo è il trasporto veloce interurbano

Progettato da una squadra di giovani ingegneri di Volkswagen Group China con l'aiuto di diversi partner come Hunan Sunward Technology, V.MO è pensato soprattutto per il prossimo sviluppo del trasporto aereo interurbano tra le metropoli della Cina, obiettivo che dovrà essere raggiunto anche con la certificazione al volo garantita dalle autorità locali.

Il vantaggio previsto è quello di poter effettuare brevi voli come shuttle aerei robotizzati per trasporti VIP, in maniera più veloce e flessibile rispetto ai trasporti terrestri.