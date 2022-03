A lungo atteso, l'arrivo dei taxi volanti sembra essere sempre più vicino. La Francia, in particolare la città di Parigi, potrebbe a breve acquisire nella propria flotta cittadina questo innovativo mezzo: si chiama VoloCity e può volare fino a 110 km/h.

Cos'è

Il VoloCity, sviluppato dalla start-up tedesca Volocopter, è qualcosa di molto vicino a un piccolo elicottero, oppure a un drone di enormi dimensioni.

Infatti, al posto di un unico rotore centrale, come quasi tutti gli elicotteri in circolazione, ha 18 eliche azionate da altrettanti motori elettrici. L'energia è fornita da nove batterie agli ioni di litio, progettate per garantire la massima affidabilità in volo, per un'autonomia stimata di 35 km a una velocità massima di 110 km/h.

Per quanto riguarda le sue dimensioni, rimangono piuttosto compatte con un'altezza massima di soli 2,5 metri. Il corpo del velivolo è inoltre sormontato da un enorme paraeliche di 11,3 metri di diametro, necessario per la sicurezza in città. È progettato per trasportare due persone, incluso un pilota.

Autorizzato al volo

Nell'estate del 2021 il Volocity ha ricevuto la certificazione europea per effettuare voli di prova in un'area definita, in questo caso all'interno del perimetro dell'aerodromo di Pontoise (Val-d'Oise), dove era stato contestualmente effettuato un volo dimostrativo presso l'Aeroporto Le Bourget, sempre in Francia.

Martedì 22 marzo il VoloCity ha poi effettuato il suo primo volo di prova ufficiale, con un pilota ai comandi. Nei prossimi mesi il team di sviluppo eseguirà altri test, prima della messa in commercio e in servizio annunciata per il 2024.

L'obiettivo per l'azienda è quello di essere operativi per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 con un vero e proprio collegamento commerciale tra l'aeroporto di Parigi, Roissy-Charles de Gaulle (CDG) e il centro della capitale, in collaborazione con Aéroports de Paris (ADP), l'azienda che si occupa della gestione di tutti gli aeroporti della regione della Capitale francese.

Se siete curiosi di sapere quali e quanti taxi volanti vedremo nei prossimi anni, vi invitiamo a leggere il nostro articolo dedicato.