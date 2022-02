Un grande totem con la base in legno e la parte superiore in metallo color kaki darà il benvenuto nelle rinnovate concessionarie Dacia. Dopo il cambio look con il nuovo logo che ha debuttato a giugno, è la volta della rete di vendita che già entro la fine dell'anno sarà trasformata per circa la metà (40%). Qui la scritta Dacia spiccherà in bianco sul totem all'esterno, dove sulla parte superiore della facciata, sopra la vetrina, ci sarà il logo della Marca a lettere luminose, con dettagli neri. Sarà in color kaki di giorno e la note si illuminerà di bianco.

"Il processo di rinnovamento dell’identità visuale nella nostra rete di vendita è fondamentale, una spinta per l'evoluzione del Marchio Dacia. Un nuovo look semplice ed accattivante, moderno e fresco, coerente con i modelli Dacia. In primavera, inaugureremo la prima concessionaria italiana con la nuova identità Dacia per raggiungere l’obiettivo del 40% di concessionarie con la nuova Visual Identity entro la fine del 2022", spiega Guido Tocci, Managing Director Dacia Italia.

Una trasformazione ricca di significato

Mentre all'esterno le bandiere completeranno la segnaletica con l’emblema Dacia, dentro vedremo il risultato di un concorso tra tre agenzie creative che stanno lavorando ad un'area reception molto accogliente. "Un ruolo importante sarà attribuito anche al digital e al branding, tramite un nuovo percorso e una customer experience più trasparente, più semplice e più differenziante", spiega Thomas, Direttore Efficacia Vendite e Marketing di Dacia.

Il nuovo volto della rete di vendita Dacia è molto importante perché sostiene lo sviluppo della marca e della sua gamma di prodotti. Tutto rientra nella “Renaulution” annunciata circa un anno da Luca De Meo. L'obiettivo, lo ricordiamo, è quello di "ridare più forza alle Marche del Gruppo Renault, ognuna con un suo territorio chiaro e differenziato".

Per questo ogni dettaglio è ricco di significato. Il totem stesso è alto e massiccio per simboleggiare la robustezza della marca. L’uso del legno richiama la sostenibilità e il color kaki lo spirito outdoor tanto caro a Dacia. L’uso del metallo e le lettere retroilluminate richiamano, invece, la tecnologia e l'innovazione.

Si inizia in Francia

Il primo concessionario Dacia a presentare la nuova visual identity esterna della rete di vendita si trova in Francia, a Melun. Sebbene questo concessionario appartenga ad un partner storico di Dacia e Renault (LS Group, Lamirault Schumacher), l’edificio era relativamente recente e la trasformazione è stata più facile.

A primavera, come detto, inizieremo a vedere questa rivoluzione anche in Italia e piano piano tutte le concessionarie saranno trasformate.