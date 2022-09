Ciao Maurizio

Maurizio ci hai lasciato senza parole, ancora una volta. Come quando entravi in redazione scherzando con una battuta delle tue. Di quelle che ci devi pensare perché ti sfugge qualcosa, ma in realtà hai solo paura di non capirla nella sua semplicità.

La tua allegria acqua e sapone spiazzava tutti perché pochi in questo mondo hanno il coraggio di vivere senza prendersi sul serio.

Essere scanzonati è il sale della vita e tu lo avevi capito prima di altri. Purtroppo ci hai anticipato anche lasciando questo mondo. Non te l’aspettavi, ma siamo sicuri che fino all’ultimo istante stavi sorridendo. Perché sei fatto così e ci metterai ancora di buon umore!

Grazie per averci fatto compagnia.

Ciao Mau