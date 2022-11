Quando si parla di Hennessey la potenza non è mai abbastanza. Il tuner texano è una garanzia se si tratta di spremere a dovere i V8 a stelle e strisce e la nuova elaborazione della Shelby Mustang GT500 non fa eccezione.

Rinominata Hennessey Venom 1200, questa mostruosa muscle car ha superato il muro dei 1.200 CV grazie ad un kit in tiratura limitatissima.

Un compressore da 3,8 litri può bastare?

Arrivando subito ai dati tecnici, la Venom 1200 eroga 1.221 CV e 1.223 Nm di coppia. Gli incredibili valori si raggiungono solo se si utilizza dell’etanolo E85, mentre la potenza con la benzina comune non è specificata, ma non dovrebbe essere comunque molto distante.

Di fatto, Hennessey ha sostituito quasi tutte le componenti del 5.2 V8 originale inserendo un compressore volumetrico da 3,8 litri, un nuovo sistema d’induzione, iniettori, pompa del carburante e cinghie. Anche la trasmissione a doppia frizione a 7 rapporti è stata rivista per adeguarsi alla potenza da vera hypercar.

Un kit per la Mustang che costa quanto…una Mustang

Oltre alle importanti modifiche al propulsore, la Shelby Mustang presenta un look specifico per sottolinearne l’esclusività. Nel pacchetto estetico sono inclusi un nuovo alettone, adesivi su cofano e fiancate e una placchetta metallica che identifica il numero di telaio.

Hennessey prevede di produrne solo 66 esemplari, col kit di potenziamento che parte da 59.950 dollari (a cui bisogna aggiungere i 79.000 dollari minimo della vettura “donatrice”) comprensivo di una garanzia di 1 anno/20.000 km. Il prezzo è bene o male quello di una Volkswagen Golf R base.

Chi desidera un modello ancora più speciale può aggiungere 4.950 dollari e ordinare la livrea della Ford delle foto che s’ispira alla GT40 Mark II che ha corso alla 24 Ore di Le Mans del 1966.

Come guidarla in Italia? Visto che – purtroppo – la Shelby Mustang non è venduta in Europa, l’unico modo è affidarsi alle aziende d’importazione parallela sperando, però, che i 66 esemplari non siano già stati tutti venduti al pubblico americano.