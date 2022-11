Torniamo indietro nel tempo per ricordare una concept molto interessante. Siamo nel 2006, al Salone di Los Angeles, presso lo stand Volkswagen, c'è un'auto molto particolare. Si chiama GX3 ed è quanto di più simile a un triciclo motorizzato, sicuramente tra i progetti più curiosi che la Casa tedesca abbia mai realizzato.

Come è fatta

Lunga 3,75 metri, larga 1,85 metri e alta 1,21 metri, ha dimensioni molto compatte e stupisce il pubblico per la sua apparente leggerezza. Ideata per una nuova idea (all'epoca) di condivisione delle auto dal nome "car-sharing", viene proposta a un prezzo inferiore a 17.000 dollari, pari a 17.440 euro al cambio attuale.

Il suo motore è un modesto benzina quattro cilindri da 1.6 litri, in grado di erogare ben 127 CV a 6.500 giri/min e 152 Nm di coppia massima, abbinato a un cambio a sei rapporti ovviamente manuale.

Tutta la potenza del motore viene scaricata sulla grande ruota posteriore di dimensioni 315/30 R18, per mezzo di una trasmissione a catena di derivazione motociclistica. Da qui deriva anche il forcellone posteriore fissato da un solo lato, abbinato in questo caso a una sospensione anteriore a doppio braccio oscillante.

Molto veloce

Nonostante la potenza esigua, la scheda tecnica esposta a Los Angeles di questa strana concept Volkswagen lascia sorpreso il pubblico, dichiarando un rapporto peso/potenza di 4,49 kg/CV, grazie al peso massimo a vuoto di soli 570 kg ottenuto dal telaio in fibra di vetro, un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi e una velocità massima di 200 km/h.

Secondo il marchio, il design della Volkswagen GX3, a metà strada tra un'auto e una moto, è ispirato alle monoposto di Formula 1. Proprio da quest'ultime prende spunto anche l'abitacolo, forse la parte più spartana del progetto, simile a quello delle classiche roadster, con un volante con struttura in metallo, due strumenti singoli al centro della plancia, una lunga leva del cambio in metallo con pomello a pallina da golf (un richiamo alla Golf GTI), cinture a cinque punti per gli occupanti e un piccolo bagagliaio con un volume di carico di 80 litri.