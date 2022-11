Raccontare il futuro della mobilità è una vera impresa, nonché una grande responsabilità, e noi lo sappiamo molto bene. Il mondo dell'auto sta cambiando, infatti, e con lui anche le esigenze degli automobilisti, alle prese con problemi sempre più complessi e oggi più che mai anche con l'elettrificazione.

Noi di Motor1.com e InsideEVs.it, parte del gruppo Motorsport Network, crediamo molto in quello che facciamo e per aiutare al meglio il nostro pubblico abbiamo firmato un importante accordo di collaborazione con Fleet Magazine, gruppo Sumo Publishing, la più autorevole testata di informazione sul mondo dell'autonoleggio e delle flotte aziendali.

Gli obiettivi

Lo scopo principale di questa nuova importante partnership è quello di arricchire l'offerta nazionale e internazionale di tutte le testate coinvolte attraverso la disponibilità e lo scambio di contenuti da utilizzare sui rispettivi canali, seguendo ancora più da vicino la mobilità, non solo da un punto di vista B2C (privati) ma anche B2B (aziende).

Articoli, studi, analisi e anche eventi congiunti sono tra gli obiettivi dell'accordo, volto a rendere la comunicazione nel settore dell'auto di più immediata fruizione da parte sia del consumare finale privato, ma anche delle tante aziende che, nel corso dell'anno, si avvalgono della consulenza della nostra divisione MotorLab.

Il direttore responsabile di Motor1.com e InsideEVs, Alessandro Lago, ha espresso soddisfazione per questa nuova collaborazione:

L’informazione al tempo della transizione richiede competenze sempre più specialistiche perché le complessità che caratterizzano questa rivoluzione della mobilità non hanno precedenti e possono essere superate solo con un’offerta editoriale autorevole e qualificata. La collaborazione con Fleet Magazine è strategica in tal senso e ci consentirà di allargare ulteriormente il nostro spettro d’azione in qualità di divulgatori di mobilità.

Luca Zucconi, Managing Director di Fleet Magazine, ha dichiarato: