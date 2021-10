Motorsport Network ha annunciato oggi di aver acquisito Autoblog Argentina, il sito di notizie automobilistiche più letto del paese. Il sito Autoblog Argentina si trasferirà sulla piattaforma Motorsport Network e sarà conosciuto come Motor1.com Argentina. Motorsport Network ha anche annunciato il lancio di InsideEVs Argentina, all'interno della rete globale di Inside EV, che copre le notizie sui veicoli elettrici.

Motor1.com Argentina fornirà notizie geolocalizzate al pubblico di lingua spagnola in tutta l'America Latina, concentrandosi su auto nuove e usate per acquirenti e appassionati, con contenuti che includono notizie, recensioni, guide all'acquisto e prezzi, oltre a video premium.

InsideEVs Argentina si concentrerà sulla fornitura di notizie quotidiane sui veicoli elettrici, nonché su una copertura approfondita che esaminerà nel dettaglio questa tipologia di veicoli.

Filippo Salza, presidente della sezione Automotive di Motorsport Network, ha commentato: "L'Argentina rappresenta uno dei più grandi mercati automobilistici del Sud America. Motor1.com è già uno dei principali siti web quando si tratta di notizie per l'industria automobilistica e l'acquisizione di Autoblog Argentina e il conseguente lancio delle edizioni Motor1.com e InsideEVs Argentina supportano la strategia aziendale globale di Motorsport Network e l'espansione in nuovi territori in tutto il mondo”.

Carlos Cristófalo, fondatore di Autoblog Argentina e nuovo direttore di Motor1.com Argentina ha aggiunto: "Siamo molto entusiasti di entrare a far parte del portafoglio Motorsport Network e della famiglia Motor1.com, oltre al lancio di Inside EVs Argentina, che fornirà un focus locale su ciò che è di tendenza in termini di mobilità.

Il talentuoso team alla base del successo di Autoblog Argentina continuerà a lavorare su queste nuove piattaforme per offrire ai lettori nuovi ed entusiasmanti modi di comprendere l'evoluzione dell'industria automobilistica, con un'attenzione particolare al mercato locale".