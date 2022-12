Se state cercando casa, siete appassionati di supercar inglesi avete a disposizione un discreto budget, Aston Martin potrebbe avere presto qualche proposta per voi. Il costruttore inglese ha presentato la sua prima abitazione di lusso in Giappone, la N°001 Minami Aoyama, una splendida villa nel quartiere residenziale di lusso a Tokyo.

Purtroppo, è già stata venduta (il prezzo resta un mistero), ma presto potrebbero seguire altri progetti di questo tipo marchiati sempre Aston Martin.

Quattro piani e garage “a vista”

L’impressionante villa è frutto della collaborazione tra la Casa britannica e l’azienda giapponese Vibroa. L’abitazione è stata progettata da un architetto nipponico e dal team di designer di Aston Martin, i quali hanno disegnato anche lo stile degli interni e dell’arredamento.

L'abitazione di quattro piani di Aston Martin Anche gli spazi interni sono stati progettati dai designer inglesi Non mancano richiami alla tradizione giapponese

Dotata di una cantina, un home cinema, una palestra, una spa privata e (ovviamente) una galleria per ammirare le proprie auto, la casa ha quattro piani e sarà completata entro novembre 2023.

Per stessa ammissione del marchio di Gaydon, l’ingresso nel mercato immobiliare del Sol Levante ha l’obiettivo di rafforzare la presenza di Aston Martin in Giappone, dove il brand vede un grande potenziale di crescita (anche in termini di vendite dei suoi modelli).

Un attico a Miami va bene lo stesso?

In generale, con l’incredibile abitazione di Tokyo, Aston Martin conferma il suo interesse per il mercato immobiliare di lusso. L’altro importante progetto del costruttore è a Miami dove entro l’estate 2023 sarà completato l’Aston Martin Residence, un mega condominio da 391 abitazioni, il 97% delle quali è già stato venduto. Chi desidera il massimo del Residence, comunque, può ancora acquistare l’unico super attico disponibile.

L'Aston Martin Residences a Miami

Secondo Forbes, il prezzo dovrebbe aggirarsi intorno ai 59 milioni di dollari, col fortunato proprietario che riceverà in “omaggio” una Vulcan, un mostro da 831 CV prodotto in soli 24 esemplari a circa 2 milioni di euro l’uno.