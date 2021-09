La destinazione da sogno di ogni appassionato di auto? Alcuni potrebbero dire il circuito di Monza, altri il Nurburgring oppure il Principato di Monaco. La casa che vi mostriamo, però, mette d’accordo tutti.

Si chiama Little Talladega ed è a Pomona, nel Missouri (USA), a circa tre ore di macchina da St. Louis. Il suo punto forte non è tanto quello di essere una villa lussuosa e ben arredata, quanto quello di essere circondata da un vero circuito.

L’Eden di ogni appassionato di auto

L’abitazione si può affittare su Airbnb e promette di essere la destinazione definitiva di ogni "petrolhead" (basta avere abbastanza soldi!). Estesa per quasi 800 metri quadri, la proprietà comprende una villa, un circuito e un hangar ed è una sorta di “parco giochi”.

La casa ha tutti i comfort che si possono richiedere, a partire dai bagni con vasca idromassaggio e ben sei camere con 12 posti letto. E non si tratta di letti normai: nel video - girato dallo youtuber Taylor Ray - si vedono letti con le forme di una Nissan Skyline GT-R R33 e di una 300ZX, mentre altri sono veri e propri cassoni di pick-up con tanto di ribaltina marchiata Dodge, Ford e Chevrolet.

Sono presenti anche enormi salotti, una gigantesca piscina e un terrazzo per una serata tra amici o per guardare i più “esibizionisti” sul tracciato.

Il turismo del futuro

La casa, infatti, è letteralmente circondata da un ampio circuito ovale con tanto di barriere. Al suo fianco c’è un hangar dov’è possibile trovare una sala giochi (a tema auto, ovviamente) con videogiochi arcade, tavoli da biliardo e un’officina.

Inoltre, si possono utilizzare i go-kart per gran premi e track days improvvisati in compagnia. Una notte a Little Tallageda costa circa 4.000 dollari in tutto. Se si decide di andare in 16 si può ammortizzare la spesa con 250 dollari a testa (circa 214 euro).

Chissà se vedremo case di questo tipo anche in Europa o in Italia in futuro. Visto il possibile ban ai motori termici dal 2035, tanti appassionati potrebbero guidare le proprie auto trascorrendo un weekend all’insegna dell’amicizia e del divertimento in pista.