A poco più di 200 km a nord di Minneapolis, nella natura selvaggia del Minnesota, si trova una bella città chiamata Brainerd: qui ha sede l'Autodromo Internazionale di Brainerd, che comprende un quarto di miglio per le drag race, due percorsi stradali, quasi un chilometro quadrato di piazzole per il campeggio e un bar con grandi barbecue. Insomma, è un luogo che molti appassionati di auto vorrebbero chiamare casa e, in realtà, ora possono farlo.

In verità si tratta di un lussuoso garage più che di una casa: BIR, l'azienda ideatrice di questo paradiso per gli appassionati, ha progettato l'intero primo piano di questa struttura per dedicarlo alle auto, con un ampio box e uno showroom personalizzabile nell'arredamento, ad esempio con un giradischi o una chitarra d'epoca appesa alla parete per accompagnare le proprie Ferrari, Lamborghini o Porsche.

Ci si può vivere

Salendo al secondo piano si trova la zona giorno. Si tratta in pratica di un condominio a due camere da letto, con cucina completa, soggiorno, zona lavanderia e un ponte per l'uscita. Il soggiorno ha una grande finestra che si affaccia sul garage, e il ponte offre a tutti gli ospiti una vista completa della pista di Brainerd.

Se il quarto di miglio non fosse la vostra vocazione, allora il terzo piano sarà quello più gettonato. Questo è letteralmente il punto focale dell'intrattenimento, in quanto fornito di un bar e di un panorama speciale, con vista sui nove chilometri di percorsi stradali. In totale, il lussuoso garage è un paradiso per i cosiddetti petrolhead da ben 4.200 metri quadrati.

Un lusso per pochi

Come probabilmente vi aspetterete, un garage di questo tipo non è di certo a buon mercato. BIR offre 10 di questi garage di lusso in una comunità privata e recintata, con prezzi che vanno da 900.000 a 1,2 milioni di dollari (fra 825.000 e 1,1 milioni di euro al cambio attuale).

Il prezzo include l'accesso completo alla pista praticamente ogni volta che la struttura sia aperta, e i proprietari possono personalizzare l'interno secondo le proprie preferenze. È costoso, ma non ci sono molti altri posti al mondo in cui, dopo una festa notturna, si possa bere una tazza di caffè e registrare un nuovo giro veloce nella pista, in appena 15 minuti.