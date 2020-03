17 secondi. Tanto dura il nuovo teaser pubblicato da Lamborghini Squadra Corse per mostrare da (molto) lontano la propria prossima hypercar. Questa volta non c’è solo il sound del V12 aspirato di 6,5 litri come protagonista. Le immagini infatti iniziano a dare un assaggio di quello che sarà lo stile della Lambo più potente di sempre.

Un modello creato unicamente per correre in pista e che si può quindi liberare di tutte le imposizioni cui debbono sottostare le auto stradali. Un modo per mostrare fin dove si può spingere la Casa di Sant’Agata Bolognese.

L’aerodinamica fa la differenza

Dell’hypercar di Lamborghini Squadra Corse sappiamo davvero pochissimo: avrà il V12 aspirato della Aventador – probabilmente utilizzata come base tecnica – rispetto alla quale le differenze maggiori saranno non tanto nella potenza, portata a 830 CV, quanto nella meccanica e nell’aerodinamica.

Come si può intravvedere nel breve video teaser (e nelle immagini che vi mostriamo più sotto) l’hypercar del Toro avrà pesanti modifiche alla carrozzeria, a partire dall’immenso estrattore posteriore in carbonio, sovrastato da un’altrettanto grossa ala, passando per le nuove prese d’aria anteriori. Non sappiamo se si farà ricorso ad una nuova evoluzione del sistema ALA, portato al debutto dalla Huracan Performante e perfezionato sulla Aventador SVJ.

Bella d’estate?

Ma quando sapremo di tutto (e di più) sull’hypercar da pista di Lamborghini? Anche in questo caso di comunicazioni ufficiali non ce ne sono, ma molti parlano dell’estate 2020 come periodo più probabile per la presentazione, con Goodwood Festival of Speed (luglio) o Monterey Car Week (agosto) in pole position.