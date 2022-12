Come ormai è abitudine di Honda, anche a dicembre ci sono esempi di promozioni che non riguardano i finanziamenti, ma solo gli sconti sul listino: vediamo, come esempio, l’Hybrid Bonus che la Casa giapponese propone per la Jazz Full Hybrid.

Il modello di riferimento è la Honda Jazz e:HEV in allestimento Elegance, che nell’attuale definizione della gamma è alla base, ma che è più ricco del precedente allestimento entry level Comfort, comprendendo sedili in pelle e sensori di parcheggio.

Questa Jazz con carrozzeria standard costa quindi 26.150 euro di listino, mentre grazie allo sconto di 2.500 euro offerto dalla rete delle Concessionarie Honda, si scende a 23.650 euro.

Per accedere a questa offerta, che comprende IVA e messe in strada ma esclude IPT e PFU, è necessario un usato in permuta.

Vantaggi

Anche senza accedere agli ecoincentivi statali, e senza bisogno che l’usato risponda a specifiche caratteristiche, Honda permette di ottenere un Hybrid Bonus di 2.500 euro. L’importo scontato di questa Jazz può essere pagato interamente, ma si può accedere anche a un finanziamento esterno.

Svantaggi

In assenza di un finanziamento, vengono a mancare gli esempi di offerte su eventuali servizi, oggi particolarmente attuali.

In sintesi