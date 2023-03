Da serie limitata ad allestimento vero e proprio. Nella gamma Dacia debuttano le versioni Extreme dedicate anche a Sandero Stepway e Spring, oltre che a Jogger e Duster.

Definite da uno stile e da una dotazione unici, i nuovi allestimenti si possono già ordinare in tutte le concessionarie italiane. Così come la nuova variante Electric 65 dell’elettrica Spring.

Dedicate all'outdoor

Le Dacia Extreme si riconoscono per le tinte Verde Oxide (abbinata a Stepway, Jogger e Duster) e Blu Ardesia (per la Spring).

Il nome del modello è in color rame sulle barre del tetto, così come la calotta degli specchietti, il coprimozzo e il logo Dacia sul portellone. Non mancano delle decalcomanie in corrispondenza delle portiere anteriori e sulle protezioni laterali, oltre ai cerchi in lega in nero lucido (da 17” su Duster e 16” su Stepway e Jogger).

Dacia Sandero Stepway Extreme Dacia Duster Extreme

A bordo, le Extreme presentano sedili in tessuto grigio MicroCloud che, secondo Dacia, è maggiormente resistente e può essere pulito con più facilità. Nell’abitacolo troviamo anche i tappetini in gomma, i dettagli in color rame e il comando dell’Extended Grip, una funzione che migliora l’aderenza sui fondi più difficili.

Gli interni della Dacia Sandero Stepway Extreme

La Jogger può diventare un letto

Tra l’altro, la dotazione della Jogger è integrabile (anche nel post-vendita) col Pack Sleep che trasforma l’abitacolo in una “camera da letto” in pochi minuti.

Dacia Jogger con Pack Sleep

L’accessorio da 2.000 euro è modulabile in tre funzioni: un letto matrimoniale con materasso, un tavolino o una serie di vani per riporre i bagagli.

La Spring diventa più potente

Inoltre, la Dacia Spring riceve anche la nuova versione Electric 65 abbinata esclusivamente all’allestimento Extreme. Alla caratterizzazione estetica, quindi, si unisce una motorizzazione più potente da 65 CV, associata a un nuovo riduttore specifico che permette accelerazioni e riprese migliori.

L’autonomia è di 220 km nel ciclo misto WLTP (305 km in quello urbano). Ovviamente, la Dacia rimane disponibile anche nella versione da 45 CV nell’allestimento Essential.