La Mitsubishi Lancer, al pari di icone come Mazda RX-7, Nissan Skyline e Toyota Supra, è stata il sogno di tanti appassionati JDM degli anni ’90 e 2000. Purtroppo però la sportiva giapponese ha abbandonato definitivamente il mercato nel 2013, ma non è escluso che in futuro il modello possa ritornare. Forse - chissà - con una motorizzazione completamente elettrica.

Per il momento non ci sono ancora rumors al riguardo, ma l’ipotesi non è comunque campata per aria se si considera che, in realtà, una Lancer a batteria è già esistita. Non ve la ricordate? Eccovi rinfrescata la memoria.

Ha la trazione integrale “intelligente”

Il nostro riferimento è alla Lancer Evolution MIEV, una concept 100% elettrica derivata dalla Evo IX. Se ad un primo sguardo la Mitsubishi appare molto simile alla sua controparte endotermica, sottopelle la questione è ben diversa.

Mitsubishi Lancer Evolution MIEV concept (2005)

La sportiva è dotata di una batteria agli ioni di litio posizionata nel pianale e alimenta quattro motori elettrici sistemati uno su ogni ruota. Per certi versi, questo prototipo ha anticipato i tempi, dato che l’elettronica è in grado di gestire in modo preciso la potenza inviata ad ogni motore creando così un sistema avanzato di trazione integrale chiamato S-AWC (“Super All Wheel Drive Control”).

Numeri da sportiva

Ogni motore della Lancer è in grado di generare circa 50 kW di potenza di picco, per un totale di 272 CV e 518 Nm di coppia e un’autonomia di circa 250 km. Valori complessivamente buoni per un’elettrica del 2005, che è capace di scattare da 0 a 100 km/h in circa 8 secondi e di raggiungere i 180 km/h di velocità massima.

Mitsubishi Lancer Evolution MIEV concept, il dettaglio del motore elettrico sulla ruota

La Mitsubishi è stata impiegata anche in alcune corse del Shikoku EV Rally, il rally dedicato ai prototipi giapponesi ad alimentazione elettrica, ma non ha mai visto la luce come modello di serie. Il primo modello elettrico del brand nipponico è arrivato comunque pochi anni più tardi con la i-Miev, una citycar lanciata nel 2009 con autonomia di 105 km nel ciclo WLTP che non è stata esattamente un successo in termini di vendite.