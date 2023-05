La Lamborghini Essenza SCV12 è una hypercar con 830 CV, sviluppata appositamente per la pista e dotata del V12 della casa più potente di sempre. Sarà prodotta in soli 40 esemplari, destinati ad altrettanti fortunati clienti, per i quali però le sorprese non sono ancora finite.

Sì, perché chi ha già "firmato" per portarsi a casa una di queste hypercar potrà acquistare a parte anche una Urus Performante in versione speciale Essenza SCV12, dotata sempre del 4.0 V8 ma con personalizzazioni realizzate a mano dal reparto Ad Personam di Sant'Agata Bolognese.

Solo per pochissimi

Basata sulla Urus Performante con il suo 4.0 V8 biturbo potenziato, l'edizione SCV12 è stata pensata dal reparto Ad Personam di Lamborghini. Il veloce SUV è stato equipaggiato con una tinta bicolore per la carrozzeria, composta da una parte inferiore nera abbinata al numero di gara dell'hypercar del cliente sulle portiere anteriori.

Guardando meglio le uniche foto rilasciate, si può vedere anche una linea di colore a contrasto nella parte inferiore della carrozzeria, che corre fino alla linea superiore del tetto. Insieme, questa speciale versione della Urus è stata dotata anche di speciali cerchi in lega da 23 pollici, rifiniti in nero lucido con pinze dei freni in tinta.

Lamborghini Urus Performante Essenza SCV12

Interni da pista

Per quanto riguarda gli interni, la Lamborghini Urus Performante SCV12 è stata dotata di rivestimenti in Alcantara nera, abbinati a finiture in fibra di carbonio disponibili sia opache che lucide.

Ma non solo. L'abitacolo è stato arricchito anche da diversi elementi in alluminio anodizzato nero, oltre alla silhouette e al nome dell'auto da pista presenti sul cruscotto.

Questo motivo è stato riproposto anche per le pedane e abbinato due targhette dedicate in fibra di carbonio: una di esse riporta il logo del 60esimo anniversario della casa, mentre l'altra può essere il nome del cliente o il suo numero preferito.

Lamborghini Urus Performante Essenza SCV12, gli interni Lamborghini Urus Performante Essenza SCV12, gli esemplari già prodotti

I tecnici di Sant'Agata Bolognese non hanno divulgato informazioni per quanto riguarda il prezzo, ma di certo sarà molto più economica della SCV12 Essenza, venduta a 2,5 milioni di euro.

