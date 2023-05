Immaginate di andare al compleanno di un vostro amico leggendario, che compie 60 anni e il regalo però ve lo vuole fare lui, facendovi guidare alcune delle sue creazioni più pazzesche alimentate da motori a 8, 10 e ovviamente 12 cilindri.

In questo mio video vivrete insieme a me una giornata epica, in cui il Polo Storico di Automobili Lamborghini ha portato sulle strade intorno a Zocca tutto quello che un appassionato del Toro emiliano sogna e continuerà a sognare all'infinito.

Bizzarrini e Stanzani

Esattamente il 7 maggio del 1963 viene fondata la Lamborghini Auto, creata da Ferruccio Lamborghini, un industriale celebre nel settore dei trattori e, neanche a dirlo, nato sotto il segno del Toro. Sono trascorsi 60 anni da quel magico periodo di sfide, sperimentazioni e tanta artigianalità e ora è giunto il momento di omaggiare il motore da cui tutto ha avuto inizio.

Lamborghini 400 GT 2+2 1966

Quella che vedete in queste immagini è una spettacolare 400GT 2+2 telaio 01324, consegnata a gennaio del '68 in un abbinamento cromatico di pregiata eleganza, “Grigio Saint Vincent” e interni tabacco anche se, come sapete, tutto ha avuto inizio con la 350 GTV e con le esigenti pretese di Ferruccio.

Al primo test al banco, infatti, il V12 di Bizzarrini non solo raggiunge la potenza minima richiesta da Lamborghini, ma la supera di parecchio. Di fatto si tratta di un motore quasi da corsa, cioè vuoto in basso e che tira solo sopra i 7.000 giri, valido ma troppo dispendioso nella sua ipotetica industrializzazione e quindi non idoneo ad animare una GT.

Si arriva quindi al celebre de-tuning - se così vogliamo chiamarlo - affidato a Paolo Stanzani che tra l'altro si occupa anche di modificare la posizione dei carburatori, che da verticali diventano orizzontali, questione che in passato aveva creato non pochi problemi al prototipo della GTV sul quale di fatto era impossibile chiudere il cofano perché non ci stavano.

Lamborghini 350GT Lamborghini 350GT Lamborghini 350GT

La Miura

In questa giornata fantasmagorica, come potete immaginare, per ragioni di tempo ho dovuto fare delle scelte, selezionando alcune auto piuttosto che altre, ma a una Miura SV, anche se per pochissimo tempo, non ho potuto proprio resistere.

Parliamo del Toro più desiderato di sempre, la macchina che ha creato la Rivoluzione Lamborghini, quella Miura figlia di uno stile perfettamente interpretato da Bertone, talmente perfetto da folgorare le aspettative di Ferruccio, immediatamente consapevole che, grazie a lei, tutto per Lamborghini sarebbe cambiato in meglio - con la SV che è tra le massime espressioni sia stilistiche che prestazionali di questo modello.

Lamborghini Miura 1966-1971 Lamborghini Miura 1966-1971 Lamborghini Miura 1966-1971

E sebbene nel video vi avrei voluto cullare per più tempo col V12 di questa SV telaio 5092 ex Walter Wolf, in questa concitata giornata devo portare la vostra attenzione nell'abitacolo di una delle Lamborghini che più mi incuriosisce in questo incredibile parterre.

Jalpa, la rivelazione

Diventata ancora più famosa grazie al film Rocky IV, la Jalpa è stata prodotta tra il 1981 e il 1988 in 420 esemplari e quella che vedete in queste immagini è la 419esima prodotta, la penultima, nata gialla con interni blu per un cliente tedesco e così rimasta, con Automobili Lamborghini che ne rientra in possesso nel 2011.

Lo stile è di Bertone e del francese Marc Dechamps, con ovvie e note influenze però di Giulio Alfieri, a cui questa Lambo deve tutto. Il suo motore è stato ingrandito da 3.000 cc a circa 3.500 cc di cilindrata, con una potenza di 255 CV e più coppia rispetto all'Urraco.

Il lavoro di Alfieri, infatti, ha portato grandi vantaggi alla ciclistica, sfruttando i nuovi pneumatici ribassati e “imponendo” stilisticamente quei parafanghi allargati che di fatto regalano un certo carisma alla Jalpa che, ripeto, così agile e divertente proprio non me l'aspettavo, mentre invece dalla prossima rivoluzionaria Lamborghini già mi aspetto emozioni mirabolanti.

Lamborghini Jalpa Lamborghini Jalpa Lamborghini Jalpa

Gallardo, motorsport nel cuore

Vi ricordate il Progetto 140? Beh, nel 1987 in Lamborghini iniziano a studiare e sperimentare un modello più compatto, con motori V8, già noti a Sant'Agata Bolognese, ma anche V10.

Fino al 2003, però, di 10 cilindri non se ne riparla, ma una volta arrivata la Gallardo il successo è tale da echeggiare fino ai giorni nostri: un'auto pazzesca che fa conoscere Lamborghini a tantissimi nuovi clienti e mercati, senza contare il motorsport, che diventa parte integrante della vita di questo modello e dei V10 successivi.

E se su di lei tornerò presto, perché oltre ad altre auto presenti in queste immagini ma da me guidate che non ho avuto modo di provare in questa giornata, non ho potuto resiste al 4x4 d'altri tempi più incredibile che ci sia!

Stephan Winkelmann e la Lamborghini Gallardo Super Trofeo Lamborghini Gallardo

Dall'LM002 alla Urus

E oltre che per l'imponenza e per il colore assai peculiare, guidare uno dei 300+1 Lamborghini LM002 costruiti ti pone ad analizzare altri punti di vista sull'automotive, sulla tenacia ingegneristica e sugli investimenti orientati a qualcosa di apparentemente senza senso, almeno all'epoca, mentre oggi la questione è ben diversa.

Lamborghini LM002 Lamborghini LM002 Lamborghini LM002

Dall'LM002 alla Urus Performante, il passaggio sembra quasi scontato se si considera le auto del gruppo col baricentro alto, ma in realtà c'è ben dell'altro: in questi 60 anni di Lamborghini, sebbene la Urus appartenga alla storia più recente, a lei va il merito di aver reso la Casa di Sant Agata ancora più grande e, stavolta proprio in tutti i sensi, al passo coi tempi, ma cercando di non tradire tutto ciò che oggi abbiamo assaporato insieme.

Lamborghini Urus Performante

Revuelto, oggi il V12 di domani

In questo 2023 è accaduto qualcosa di nuovamente rivoluzionario, affine al momento storico che stiamo vivendo, con l'avvento di quell'elettrificazione che adesso approda anche in Lamborghini a un livello decisamente superiore rispetto a quei superconduttori che abbiamo conosciuto su Sian e Countach: la nuova Revuelto è la Lamborghini che ha capito come sfruttare l'elettrico a tutto vantaggio del suo V12, ancora aspirato e ancora dannatamente legato a tutto quello che avete assaporato in questo video a suon di V8, V10 e V12.

Non vediamo naturalmente l'ora di provarla... ma qualcosa mi dice che è già leggenda! Tanti Auguri Lamborghini, altri 12mila di questi anni.