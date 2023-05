Robert Downey Jr. non è solo Iron Man. Certo, questo è il ruolo che lo ha reso famoso in tutto il mondo, ma ha interpretato molti altri ruoli (è anche diventato il volto di Sherlock Holmes) e ora è impegnato in una missione molto speciale: salvare la sua collezione di auto trasformandola in qualcosa di ecologico... Un lavoro che sarà possibile seguire passo passo in una nuova serie televisiva.

HBO Max ha appena pubblicato il primo trailer di Downey's Dream Cars, una nuova serie che debutterà il 22 giugno negli Stati Uniti (per poi arrivare probabilmente in Italia) e che vede Robert Downey Jr. come conduttore e co-produttore, insieme alla Matador Content di Boat Rocker.

Qual è il piano?

Downey possiede una vasta collezione di auto d'epoca, principalmente veicoli americani degli anni '60 e '70 che devono essere convertiti in macchine più efficienti ed ecologiche per la nuova era della mobilità. Downey ha quindi messo insieme un team di ingegneri e meccanici con l'obiettivo di trasformare le sue amate macchine in ibride ed elettriche.

"Siamo ciò che guidiamo e, avendo accumulato una formidabile collezione di auto d'epoca nel corso degli anni, mi sono reso conto di essere un ipocrita, visto che nel 2019 ho fondato la Footprint Coalition per promuovere le tecnologie che mitigano il cambiamento climatico - ha detto l'attore -. Fortunatamente, sono un po' un sognatore.

Gli ultimi tre anni sono stati un esperimento di speranza, in cui ho coinvolto le menti migliori e più brillanti per valutare, educare, elevare e decarbonizzare questi veicoli così da dimostrare il potenziale illimitato della risoluzione creativa dei problemi".

Il video trailer

Cosa vediamo in questo primo trailer di Dream Cars di Downey? Un gruppo di auto d'epoca dell'attore, tra cui una Chevrolet Corvette Stingray che vuole rendere completamente elettrica. "Quello che stiamo facendo qui, nessuno l'ha mai fatto prima": questa è la promessa che ci viene fatta e che ci rende entusiasti per l'inizio dello show il 22 giugno. Restate sintonizzati.