Rivoluzione in vista in casa General Motors. Secondo quanto ha riferito una fonte anonima a Car and Driver, Corvette diventerà un brand autonomo a partire dal 2025.

Rumors di questo tipo circolano ormai dal 2019, ma stando alla testata il management americano avrebbe dato via libera alla creazione del marchio e ai relativi primi progetti.

Già pronti due modelli

Oltre all’omonima supercar, Corvette dovrebbe lanciare due modelli inediti solo elettrici. Si tratterebbe di un’ammiraglia “coupé” a quattro porte e di un crossover ad alte prestazioni. Contattata da Motor1.com USA, Chevrolet ha preferito non commentare queste “speculazioni”, ma i rumors non sono finiti qui.

Sarà così il profilo del crossover marchiato Corvette?

Infatti, questi due modelli riceveranno software e hardware di altissimo livello, con un’architettura da 800 Volt e una capacità di ricarica fino a 350 kW. Le future Corvette avranno anche le ruote posteriori sterzanti, batterie ad alta densità, freni brake-by-wire, Torque Vectoring e un sistema di raffreddamento delle batterie brevettato.

Prima c’è la Corvette Stingray elettrica

Insomma, di carne al fuoco non ne manca, soprattutto se si considera che, prima dell’ipotetica nascita del brand, arriveranno altre versioni della Corvette Stingray.

Ad allargare la gamma della supercar, ci sarà presto la versione Z06 già presentata negli scorsi mesi e nel prossimo futuro è attesa anche la prima ibrida con trazione integrale. Negli USA si parla anche di un ritorno della ZR1 (la sigla da sempre associata alle Corvette più veloci e potenti) e di una variante 100% elettrica chiamata Zora.

Chevrolet Corvette Z06

In generale, sembra che Chevrolet voglia seguire la strada di Ford, sebbene l’intenzione sia di puntare ad un segmento di mercato ancora più esclusivo. Nel 2020 l’Ovale Blu ha presentato la Mustang Mach-E, il crossover elettrico che porta il nome e gli stilemi dell’iconica pony car americana. L’idea di General Motors è di allargare la propria clientela utilizzando uno dei marchi più conosciuti nel panorama statunitense.