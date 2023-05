Quando si hanno soldi a palate si possono realizzare molti sogni e comprare supercar di tutte le marche. Ferrari, Maserati, Lamborghini, McLaren, Pagani, Aston Martin, Bentley... e chi più ne ha più ne metta. La leggenda dell'NBA e uomo d'affari Michael Jordan ha scelto una rara Hennessey Venom F5 Roadster.

L'annuncio tramite i social

Hennessey Performance ha pubblicato la foto del CEO dell'azienda John Hennessey in piedi con Michael Jordan davanti alla sua Venom F5 Roadster e al golf club privato di Jordan in Florida chiamato Grove XXII. La foto non mostra molto della supercar, che ha debuttato poco più di un anno fa, ma rivela la carrozzeria in fibra di carbonio esposta e lucida e le sue strisce gialle.

Sotto la carrozzeria della F5 Roadster si nasconde un motore V8 biturbo da 6,6 litri montato in posizione centrale che eroga la potenza di 1.817 cavalli. Hennessey dichiara che la supercar può superare i 480 km/h e che la roadster è "la cabriolet più veloce e potente del mondo".

La Venom F5 Roadster assomiglia molto alla sorella coupé, soprattutto nella parte anteriore. Tuttavia, le cose iniziano a cambiare nell'abitacolo, che presenta un pannello del tetto in fibra di carbonio rimovibile che pesa solo 8 kg. Il nuovo vetro temperato sul retro (realizzato con un materiale in grado di resistere a temperature superiori a 500 gradi centigradi) permette inoltre di sbirciare il potente motore dietro l'abitacolo.

Una su 30

Jordan è uno dei soli 30 possessori di una F5 Roadster. Hennessey infatti ne ha limitato la produzione aumentandone il prezzo: la Venom F5 Roadster costa quasi 2,8 milioni di euro (3 milioni di dollari).