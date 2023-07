Leggende come la Lancia Delta Integrale non muoiono mai. Lo sa bene anche Manhart, tuner tedesco che nel corso degli anni ha sfornato alcune tra le elaborazioni più estreme e che ora ha messo le mani su una delle icone della sportività italiana.

La divisione Manhart Classic Cars ha così confezionato un tuning vintage per dare nuova linfa vitale alla mitica “Deltona”.

Potenza quasi raddoppiata

Partendo dal motore, l’officina ha fortemente rivisto il 2.0 16V da 197 CV e 298 Nm aggiungendo un turbo, nuovi pistoni, una pompa del carburante firmata Bosch e un albero a camme dello specialista Catcams. I meccanici tedeschi sono intervenuti anche sul radiatore montando un modello ancora più performante e un impianto di scarico più moderno, con terminali neri da 88 mm di diametro.

Lancia Delta Integrale, ora il 2.0 sprigiona 375 CV

Il risultato finale è davvero interessante: adesso il 2 litri eroga 375 CV e 550 Nm, sempre attraverso la trazione integrale e un cambio manuale a 5 rapporti aggiornato e dotato di una frizione Sachs.

Lancia Delta Integrale, il tre quarti posteriore

A completare il set di migliorie tecniche c’è anche un assetto ribassato con sospensioni più rigide e un impianto frenante Brembo con dischi anteriori da 380 mm.

Nessuna rivoluzione

L’estetica della Lancia non è stata completamente stravolta. La Delta Integrale conserva sempre le sue forme squadrate che l’hanno resa un’icona della sua era, ma non mancano dei nuovi inserti rossi sulla carrozzeria, in particolare sulla calandra e in corrispondenza delle minigonne.

Lancia Delta Integrale, gli interni

Nuovo anche lo spoiler e i cerchi in lega da 17” OZ Racing Rallye, mentre gli interni sono stati rivisitati aggiungendo un tocco di Alcantara per sedili e corona del volante.

Il prezzo di tutte le modifiche? Non è stato svelato, ma l’impressione è che il pacchetto completo sia un po’ più accessibile della Lancia Delta Futurista, il restomod di Automobili Amos prodotto in tiratura limitatissima a circa 300.000 euro.