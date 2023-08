Il 18 agosto è una data da cerchiare in rosso sul calendario per tutti gli appassionati. Venerdì, durante la Monterey Car Week, Lamborghini svelerà un concept elettrico che anticiperà le forme del primo modello di serie a zero emissioni della Casa del Toro.

Ad aumentare l’attesa c’è il teaser ufficiale pubblicato sulla pagina Instagram del brand che mette in mostra le spigolosa silhouette del prototipo. L'immagine svela soprattutto la parte centrale della supercar e sebbene si intraveda poco è già abbastanza per capire che aspetto avrà.

Segnali dal futuro

La foto è accompagnata dalla “promessa” del marchio di “svelare qualcosa di nuovo e davvero entusiasmante”. Di sicuro si tratterà di un prototipo rivoluzionario, tanto nel powertrain (i cui dettagli restano un mistero) che nel design.

Infatti, il tetto ha proporzioni diverse rispetto alle classiche “Lambo” con motore centrale come Aventador, Huracan e Revuelto. Per certi versi, il design ricorda quello della Urus e sembra confermare le indiscrezioni degli scorsi mesi, che hanno parlato ripetutamente di un modello a 4 porte con configurazione 2+2.

Resta comunque impossibile sapere nei dettagli quello che ci aspetterà alla Monterey Car Week. L’impressione è che il concept equipaggerà tante tecnologie di nuove generazioni e un design innovativo, con una serie di elementi che caratterizzeranno non solo il modello elettrico di serie atteso nel 2028, ma anche le altre Lamborghini dei prossimi anni.

Anche perché prima della supercar 100% a batteria, nel 2024 la Casa emiliana presenterà l’Urus ibrida plug-in e l’erede – sempre plug-in – della Huracan. Tutta la gamma del Toro, quindi, sarà elettrificata entro l’anno prossimo, con questi ultimi modelli che già da tempo sono impegnati nei test su strada.