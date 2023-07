Lamborghini ha già annunciato che la Urus sarà ibrida plug-in e a maggio vi abbiamo mostrato le prime foto spia del prototipo. A giudicare dalle immagini ci sono parecchie modifiche in arrivo e adesso una nuova serie di scatti ci mostra in anteprima come sarà dentro.

Il debutto, lo ricordiamo, dovrebbe avvenire nel corso del 2024 e, inoltre, i tecnici di Sant'Agata Bolognese hanno già annunciato che la seconda generazione della Urus uscirà intorno al 2029 come elettrica pura.

Dentro la Urus ibrida plug-in

Rispetto alle attuali Urus S e Urus Performante, la PHEV presenta una console centrale leggermente aggiornata, con un nuovo look per le bocchette dell'aria e diversi pulsanti di scelta rapida tra i due schermi.

La Lamborghini Urus ibrida plug-in vista in anteprima

Il display inferiore è leggermente più grande e probabilmente saranno apportate modifiche allo schermo del conducente per mostrare le informazioni relative al PHEV.

Cosa cambia fuori

Da quanto si evince dalle foto, le finiture delle portiere e del cruscotto sono state rinfrescate. I fari hanno una nuova forma e, nonostante il camuffamento, è evidente che la Urus PHEV avrà un paraurti anteriore ridisegnato, uno spoiler posteriore prominente e forse dei fanali posteriori aggiornati.

Il SUV ad alte prestazioni manterrà il sistema di scarico quadruplo e, a quanto pare, avrà pinze dei freni verde neon.

Le foto spia della Lamborghini Urus plug-in

Per quanto riguarda la motorizzazione, è probabile che il V8 biturbo rimanga, affiancato da un motore elettrico. Per quanto riguarda la potenza, Porsche sta lavorando a una Cayenne V8 PHEV con oltre 700 cavalli di potenza e 900 Newton-metri di coppia. I due SUV di fascia alta non solo sono meccanicamente legati dalla piattaforma MLB Evo, ma sono anche costruiti nello stesso luogo, nello stabilimento del Gruppo Volkswagen di Bratislava, in Slovacchia.

Restate connessi per saperne di più.