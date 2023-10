Dopo la sortita in Fortnite la nuova BMW X2 si mostra nuovamente in attesa del debutto ufficiale, previsto per l'11 ottobre 2023. Si tratta di un classico video teaser dalla durata di appena 19", dove si possono vedere alcuni particolari della carrozzeria.

Se a prima vista le proporzioni sembrano essere quelle della generazione attuale, per quanto riguarda i dettagli ci sono numerose novità che - pare - renderanno l'aspetto generale della nuova BMW X2 più squadrato. Ma vediamo nel dettaglio.

Come si illumina

Il breve video si apre offrendo uno sguardo alla griglia, con il doppio rene che presenta un bordo illuminato e il logo M sul lato destro. Gli specchietti retrovisori hanno un disegno sportivo, tipico dei modelli firmati dal reparto Motorsport di BMW. Si passa poi ai cerchi, con un disegno particolarmente complesso, per finire poi al posteriore dove non si possono non notare spoiler, estrattore e quattro scarichi, due per lato.

Si tratta quindi non della X2 normale - tra le novità più attese di BMW per il 2024 - ma della X2 M35i xDrive, la più potente del mazzo con - stando a quanto si può leggere sul microsito dedicato - 300 CV e capacità di passare da 0 a 100 km/h in 5,4". Esattamente come la "sorella" X1 M35i, sotto il cui cofano si trova il classico 2.0 turbo benzina 4 cilindri abbinato alla trazione integrale e al cambio automatico 7 rapporti. Di serie ci sono poi sospensioni M regolabili sono di serie e numerose caratteristiche sportive. Con ogni probabilità lo stesso sarà per la BMW X2 M35i.

Nuova BMW X2, i teaser di Fortnite

Per quanto riguarda gli interni la nuova BMW X2 verosimilmente riprenderà quanto visto sulla X1: nuovo sistema di infotainment BMW iDrive , il doppio monitor per strumentazione digitale e infotainment e molto altro.

Anche le motorizzazioni riprenderanno quelle del SUV compatto, con unità benzina, diesel (anche elettrificate) e la 100% elettrica.