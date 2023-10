Un nuovo video spia riprende la BMW M5 Touring in piena fase di test in autostrada. Manca sempre meno, quindi, al lancio della super famigliare, che potrebbe arrivare nel corso del 2024, alcuni mesi dopo la presentazione della nuova Serie 5 Touring.

Dotata dello stesso motore ibrido plug-in della M5 berlina, la Touring entrerà in diretta competizione con l'Audi RS 6.

Praticamente pronta

Nel video, la wagon continua a indossare una camuffature completa, anche se la carrozzeria ha assunto le forme definitive. La M5 berlina e la Touring si distingueranno per un frontale e un posteriore aggressivi, con uno splitter affilato, un spoiler pronunciato e un diffusore specifico con quattro terminali di scarico.

Sulle varianti più sportive troveremo anche dei cerchi in lega dedicati, oltre a un assetto ribassato e a una taratura specifica per tante componenti, come sterzo e ammortizzatori.

Il nuovo video spia non permette di dare un'occhiata all'abitacolo della BMW, ma le foto spia precedenti hanno già mostrato parte degli interni. La M5 avrà un display curvo e un volante tagliato nella parte inferiore per comunicare così ulteriore sportività.

Tra l'altro, l'infotainment dovrebbe integrare l'ultima versione del software iDrive di BMW, oltre ad una serie di schermate e grafiche uniche per i modelli M.

L'ibrida per correre

Come la berlina, anche la M5 Touring si affiderà a un powertrain ibrido plug-in, probabilmente lo stesso montato sulla XM. Anche qui, quindi, dovremmo trovare il 4.4 V8 biturbo capace di toccare i 750 CV.

BMW M5 Touring, le foto spia al Nurburgring

Inoltre, la BMW sarà capace di percorrere qualche decina di chilometri a zero emissioni. L'impressione, però, è che il setup meccanico dell'unità ibrida sarà rivolto principalmente alle prestazioni pure piuttosto che al contenimento delle emissioni.

Prendendo come riferimento la "sorella minore" M3 Touring, la M5 dovrebbe confermare uno scatto 0-100 km/h di 3,5 secondi e una velocità massima fino a 300 km/h grazie all'aggiunta di pacchetti speciali.