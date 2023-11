L’ECOdolomitesGT 2023, l'e-rally automobilistico stradale di regolarità e consumo dedicato alle auto elettriche va in scena il 10, 11 e 12 novembre sulle Dolomiti, più precisamente con partenza dal Passo Rolle, all'ombra delle Pale di San Martino.

Si tratta di una competizione valevole per due campionati, l’International Bridgestone FIA Eco-Rally Cup 2023 internazionale e il Campionato Italiano Energie Alternative - Trofeo ACI Sport E-Rally. Ecco come funziona e chi può partecipare.

ECOdolomitesGT, cos'è

Le tappe di partenza e di arrivo dei vari percorsi sono state fissate nel comune di Primiero San Martino di Castrozza, in Trentino. Tutte a eccezione di un "prolungamento" del percorso fino a Ortisei, in Alto-Adige, durante il quale i partecipanti attraverseranno il Passo Sella, il Passo Gardena, il Passo di Campolongo, il Passo Cereda e il Passo Valles.

Come spiegato dal co-organizzatore Mario Montanucci Pignatelli, nel corso della gara i settori in pre-rilevamento saranno diversi. I km totali percorsi saranno circa 440, con un massimo di circa 230 km tra una ricarica e l’altra.

ECOdolomitesGT 2022

Le prove speciali saranno 16, per un totale di circa 230 km, durante le quali (come accade sempre in questo genere di competizioni) i driver con l'aiuto dei navigatori dovranno riuscire a mantenere le specifiche medie imposte dai regolamenti, rilevate al decimo di secondo, questa volta però (a differenza di quanto fatto da noi nella Roma Eco Race) consumando anche il meno possibile.

Parlando di quest'ultimo dato, il totale di kWh utilizzati nel corso delle prove sarà ricavato, come spiegato dagli organizzatori stessi, attraverso alcuni innovativi sistemi di telerilevazioe automatici, in grado di applicare la speciale formula sviluppata dalla FIA per i calcoli, che tiene conto anche dei dati omologativi nel ciclo WLTP.

ECOdolomitesGT 2022

ECOdolomitesGT, come partecipare

Alla competizione potranno prendere parte tutte le auto elettriche omologate elencate nella lista delle “Compatible Cars” della FIA. Se però state pensando di partecipare dovrete attendere il prossimo anno, perché le iscrizioni per l'edizione 2023 si sono chiuse lo scorso 31 ottobre.