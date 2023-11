La proposte finanziarie in dicembre riguardano formule di vario tipo, compreso il Leasing per privati, IVA inclusa: MINI offre con l’offerta Why-Buy la nuovissima MINI Countryman Cooper con il pagamento di canoni mensili inferiori a 350 euro, spese incluse.

Nel dettaglio, l’allestimento Cooper Essential dal valore di 34.908,47 euro viene proposto con un anticipo di 6.983 euro e 47 canoni mensili da 331,01 euro (Tasso Leasing 5,99%, TAEG 7,61%).

Di norma dopo i quattro anni si sceglie di restituire la vettura, ma c’è anche un’opzione di acquisto quantificata in 18.272,17 euro, se non si superano i 60.000 km.

Nell’esempio non sono compresi altri servizi, ma è da notare che negli importi sono copresi anticipo, PFU e spese di incasso mensili; in più, il tasso leasing è garantito fino al 31 gennaio 2024, prenotando online entro fine 2023.

Vantaggi

I vantaggi tipici di un leasing aziendale compaiono anche nella formula Why-Buy di MINI, che permette di dilazionare bene la spesa e comprende alcuni costi nel canone mensili. Un modo attuale per guidare l’ultima versione di MINI Countryman, senza obblighi di rottamazione o permuta.

Svantaggi

La formula di esempio non comprende servizi aggiuntivi, come assicurazioni o manutenzione, e non è indicato un costo in caso di esubero.

In sintesi